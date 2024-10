Stars Raven-Symone: Körper mit Spezialeffekten dünner gemacht

Bang Showbiz | 08.10.2024, 11:55 Uhr

Raven-Symones Körper wurde angeblich bei ‚Raven blickt durch‘ mit CGI dünner gemacht.

Die ehemalige Disney Channel-Darstellerin wurde als Raven Baxter in der Sitcom der frühen 00er-Jahre berühmt, nachdem sie die Rolle im Alter von 15 Jahren ergattert hatte und vier Jahre lang bis zu ihrem Ende im Jahr 2007 in der Serie blieb. Als ihr Gewicht in ihren späteren Teenagerjahren schwankte, sollen die Show-Bosse „auf wirklich schlechte Weise damit umgegangen“ sein, wie Co-Produzentin und Autorin Dava Savel nun behauptete.

In dem neuen Buch ‚Disney High: The Untold Story of the Rise and Fall of Disney Channel‘s Tween Empire‘ sagte Sevel: „Der Disney Channel war verrückt danach. Und sie sind wirklich schlecht damit umgegangen. Aber sie haben es ihr nie ins Gesicht gesagt.“ Insider in dem Buch behaupten, dass sich ein Vorfall in der elften Episode der zweiten Staffel, ‚Raven, die Designerin‘, ereignete, bei der ein anderes Model für eine Laufstegshow ausgewählt wurde, weil es schlanker als Raven war. In der Episode probierte Raven eine Reihe von Diäten aus, bevor sie erkennt, dass sie perfekt ist, so wie sie ist, und dann eine Botschaft der Körperpositivität sendet, wenn sie am Ende über den Laufsteg geht.

Die Autorin des Buches, Ashley Spencer, schreibt jedoch, dass „mehrere Personen, die an der Episode beteiligt waren“, behaupteten, ein leitender Angestellter des Disney Channel habe das Team für visuelle Effekte angewiesen, Raven in den Schlussszenen dünner zu machen. Produzent Michael Feldman sagte: „Es war beschämend. Ich weiß nicht, wie sie sich selbst betrachten und das tun können. Genau das, worüber sie eine Geschichte machen wollte, wurde buchstäblich mit ihr gemacht. Es ist immer noch schockierend für mich, dass sie so taub waren.“ Adam Bonnett, der ehemalige Leiter des Originalprogramms des Disney Channel, bestand darauf, dass es zwar nicht etwas war, worum er „gebeten hätte“, aber er kann sich daran erinnern, dass die gleiche Technik auch später in der Laufzeit der Sitcom verwendet wurde. Er erinnerte sich an eine Schulball-Episode und fügte hinzu: „Es wurden einige Dinge getan, um Ravens Kleidung in bestimmten Szenen schmeichelhafter aussehen zu lassen.“