Ende nach zwei Staffeln „The Flight Attendant“: Aus für Serie mit Kaley Cuoco

Kaley Cuoco als Cassie Bowden in der zweiten Staffel von "The Flight Attendant". (hub/spot)

SpotOn News | 20.01.2024, 12:46 Uhr

Nach zwei Staffeln endet die Serie "The Flight Attendant" - dabei sollen weitere Folgen im Gespräch gewesen sein. Das steckt angeblich hinter dem Aus.

"The Flight Attendant" erhält offenbar keine Fortsetzung. Die Serie mit Hauptdarstellerin Kaley Cuoco (38) wurde laut "The Hollywood Reporter" nach zwei Staffeln beim Streamingdienst Max eingestellt. Die letzte dieser beiden Staffeln wurde im Frühjahr 2022 ausgestrahlt.

Video News

"The Hollywood Reporter" berichtet unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, bei Max hätte man über eine dritte Staffel von "The Flight Attendant" nachgedacht, doch letztendlich habe sich Hauptdarstellerin und Produzentin Cuoco gegen eine Rückkehr in die Rolle entschieden.

Davon handelt "The Flight Attendant"

Basierend auf einem Roman von Chris Bohjalian dreht sich "The Flight Attendant" um Cassie (Kaley Cuoco), eine Flugbegleiterin mit Alkoholproblem, die einen toten Mann in ihrem Hotelbett vorfindet und als Tatverdächtige schnell ins Visier der Ermittler gerät. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel wurde die Serie fortgesetzt. In Staffel zwei fungiert Cassie als Geheimdienstmitarbeiterin. Hierzulande ist die Serie auf Prime Video verfügbar.

Kaley Cuoco erklärte nun in einem Statement, über das unter anderem auch das "People"-Magazin berichtet: "Ich habe mir TFA immer als limitierte Serie vorgestellt, und dank eines unglaublichen Kreativteams haben wir es geschafft, zwei spannende Staffeln abzuliefern." Sie fügte hinzu, für sie persönlich sei es "ein wahr gewordener Traum" gewesen, Cassie zu spielen, "und ich bin allen so dankbar, die dazu beigetragen haben, diese äußerst originelle Serie zum Leben zu erwecken".

Erfolg in Serie

Für Kaley Cuoco war "The Flight Attendant" ihr erster großer Coup nach "The Big Bang Theory". In der Kult-Sitcom spielte sie von 2007 bis 2019 eine der Hauptrollen. Nach dem Ende der Serie musste sie sich von Kellnerin Penny, die das Leben der Nerd-Clique rund um Sheldon (Jim Parsons, 50) auf Trab hielt, verabschieden. Momentan ist Cuoco in dem Film "Role Play" neben David Oyelowo (47) zu sehen.