The Jacksons spielen im Herbst im Circus Krone. (wue/spot)

SpotOn News | 16.04.2024, 18:07 Uhr

The Jacksons kommen im Herbst nach München. Im September werden sie ihr bislang einziges für Deutschland geplantes Konzert spielen - und auch der King of Pop wird wohl im Geiste dabei sein.

The Jacksons spielen im Herbst ein exklusives Konzert in München. Der Auftritt der Brüder des verstorbenen Michael Jackson (1958-2009) wird am 10. September im Circus Krone stattfinden. Es ist laut einer Pressemitteilung die in diesem Rahmen bisher einzige für Deutschland geplante Live-Show der Jacksons – und womöglich auch die letzte überhaupt in München.

The Jacksons: Hits und Erinnerungen im Gepäck

Einstmals als The Jackson Five bekannt, gehörten während der Anfänge Jackie Jackson (72), Tito Jackson (70), Marlon Jackson (67), Jermaine Jackson (69) und der verstorbene King of Pop zur Gruppe. Für Jackie, Tito und Marlon Jackson, die laut der Mitteilung mit fünf Begleitmusikern auf der Bühne stehen werden, ist es gleichzeitig auch eine Rückkehr, denn schon 1972, vor mehr als 50 Jahren, traten The Jackson Five im Circus Krone auf. Die letzte Deutschland-Show der Gruppe liegt zudem bereits mehr als zehn Jahre zurück.

Bei dem Auftritt im September werden die aktuellen The-Jacksons-Mitglieder aus der weltbekannten Musiker- und Entertainer-Familie zahlreiche Hits performen – darunter Songs wie "I Want You Back", "ABC", "I'll Be There" oder auch "Blame It on the Boogie". Michael Jackson wird dann wohl im Geiste dabei sein, denn begleitend sollen auf einer Leinwand Film-Einspielungen gezeigt werden, in denen auch er zu sehen sein wird.

Außerdem ist laut der Mitteilung ein Special Guest eingeplant, der aber noch nicht bekanntgegeben wird. Der Ticketvorverkauf startet am morgigen 17. April. Karten sind über Eventim und an bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.