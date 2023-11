Film ‚The Marvels‘-Regisseurin ließ sich von ‚Iron Man 3‘ inspirieren

Nia DaCosta - Getty - Vogue World - London - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2023, 16:00 Uhr

‚The Marvels‘ sei teilweise von ‚Iron Man 3‘ inspiriert worden.

Nia DaCosta, die für die Regie des neuen Superheldenfilms verantwortlich ist, erzählte, dass ihr neuestes Projekt von dem Marvel-Film von 2013 beeinflusst wurde.

Die 33-jährige Nia erzählte in einem Interview gegenüber ‚Collider‘: „Zuallererst liebe ich [‚Iron Man 3‘] einfach so sehr. Ich denke, dass er einer der besten Marvel-Filme ist. Aber im echt praktischen Sinne ist es auch der Extremis-Effekt – der Film hat mir wirklich gut gefallen – er hat uns bei einer der anderen Sachen beeinflusst, die wir in unserem Film machten, was Sie sehen werden, wenn Sie ihn sich anschauen.“ Extremis, das auf dem Extremis-Virus beruht, kommt im dritten ‚Iron Man‘-Film vor. Extremis kann den genetischen Code einer Person neu schreiben und ihr übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Unterdessen enthüllte Nia, dass sie sich vor der Regie von ‚The Marvels‘ für Rat an Destin Cretton und Ryan Coogler wandte. Nia sei dabei besonders dankbar für Destins Unterstützung gewesen und erklärte, dass er „jeden Schritt des Prozesses“ kennen würde. „Es ist so schwierig, den besten Rat zu geben, weil man einfach zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge braucht. Sie alle sind so großartig gewesen. Die Person, mit der ich am meisten gesprochen habe, das war Destin Cretton“, sagte DaCosta.