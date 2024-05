Viel Bewegung im "Office"-Universum „The Office“: Reunion zwischen John Krasinski und Rainn Wilson

Wiedersehen der alten Ex-Büro-Kollegen: Rainn Wilson und John Krasinski (r.) (jök/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 18:46 Uhr

Zufälliges Wiedersehen mit einem langjährigen Freund und Kollegen: Hinter den Kulissen des US-Frühstücksfernsehens begegneten sich am Donnerstag die beiden "The Office"-Stars John Krasinski und Rainn Wilson. Doch das war nicht die einzige Begegnung zwischen ehemaligen Stars der US-Kultserie.

Acht Jahre lang haben sie die US-Kultserie "The Office" geprägt. Jetzt begegneten sich die beiden Serien-Stars John Krasinski (44) und Rainn Wilson (58) nach langer Zeit und unverhofft wieder, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Beide waren am Donnerstag zu Gast beim US-Frühstücksfernsehen von CBS Mornings – aus unterschiedlichen Anlässen wohl gemerkt. Umso herzlicher fiel das Wiedersehen zwischen beiden aus. Und wie John Krasinski berichtet, traf er kürzlich auf einen weiteren, liebgewonnenen ehemaligen Büro-Kollegen.

Video News

Rainn Wilsons Reunion mit dem "großherzigen Bruder"

Wilson war am Donnerstag in der Morgensendung zu Gast, um für seinen Podcast "Soul Bloom" zu werben. Krasinski, Ehemann von Hollywood-Star Emily Blunt (41), besuchte die Show, um für sein kommendes Regieprojekt "IF" Reklame zu machen. Dabei handelt es sich um ein Familien-Fantasy-Abenteuer über imaginäre Freunde, die zum Leben erwachen. Krasinski und Wilson spielten von 2005 bis 2013 in allen neun Staffeln der NBC-Sitcom die Rollen von Jim Halpert bzw. Dwight Schrute. Via Instagram drückte Wilson im Anschluss seine Freude über die Reunion mit einem gemeinsamen Foto und rührenden Worten aus. Er schrieb: "Seht mal, wen ich hinter den Kulissen von @cbsmornings getroffen habe. [Krasinski] wirbt für [IF] und ihr müsst es nächste Woche sehen!!!! Es war toll, meinen unglaublich talentierten, großherzigen Bruder aus einem anderen (Scranton) Leben zu sehen!"

"Steve einer der talentiertesten auf diesem Planeten"

Die Begegnung fügt sich ein in einen ereignisreichen Monat für alle "The Office"-Fans. Bereits vor drei Wochen führte ein Werbespot für ein Mobilfunk-Unternehmen Rainn Wilson mit Craig Robinson (52), Jenna Fischer (50), Kate Flannery (59), Brian Baumgartner (51) und Creed Bratton (81) zusammen. Darin spielten die sechs ehemaligen "Office"-Mitglieder eine Gruppe von Kollegen, die gemeinsam an einem neuen Start-up arbeiten. In der darauffolgenden Woche veröffentlichte Krasinski ein Werbevideo für "IF", in dem er zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder mit Steve Carell (61) vor der Kamera steht. Superstar Carell spielte die führende Rolle des Büroleiters in "The Office". Bereits im Dezember war Krasinski voll des Lobes für seinen ehemaligen "Office"-Chef: "Steve ist einer der talentiertesten Menschen auf diesem Planeten", sagte er damals der "Entertainment Weekly", "egal, ob ich schon einmal mit ihm zusammengearbeitet habe oder nicht: Ich hätte es auf ihn abgesehen."

Neue Serie aus dem "The Office"-Universum

Damit nicht genug der guten "The Office"-News: Anfang dieser Woche kündigte der US-Streaminganbieter Peacock offiziell eine neue Serie an, die im Universum von "The Office" angesiedelt ist. Darin wird sich das Dokumentarfilmteam, das die Crew der imaginären "The Office"-Firma "Dunder Mifflin" per Kamera verfolgte, einem neuen Unternehmen zuwenden. Es soll sich dabei um eine marode Zeitung in Nebraska handeln – klingt verheißungsvoll. Zu guter Letzt haben Jenna Fischer und Angela Kinsey (52) vom Ex-"The Office"-Cast in ihrem "The Office"-Rewatch-Podcast "Office Ladies" mittlerweile über 200 Folgen nachbetrachtet. Die Schauspielerinnen rekapitulieren derzeit die neunte und letzte Staffel der Serie. Während der gesamten Laufzeit des Podcasts haben sie fast alle wichtigen Darsteller der Sitcom als Gäste begrüßt – viel Stoff für "Office"-Enthusiasten.