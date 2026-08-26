Stars ‚The Rocky Horror Picture Show‘-Star Tim Curry mit 80 Jahren gestorben

Tim Curry - AVALON - MARCH 2003 - 5th Annual Costume Designers Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 20:27 Uhr

‚The Rocky Horror Picture Show‘-Star Tim Curry ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der englische Schauspieler – der vor allem für seine Rolle als Dr. Frank-N-Furter in Richard O’Briens und Jim Sharmans Kult-Musicalfilm ‚The Rocky Horror Picture Show‘ aus dem Jahr 1975 bekannt war – starb laut einem Bericht von TMZ am späten Dienstagabend (25. August) in seinem Haus in Los Angeles.

Curry war gesundheitlich angeschlagen, nachdem er 2012 einen schweren Schlaganfall erlitten hatte.

Neben seiner Rolle in ‚The Rocky Horror Picture Show‘ gehörten zu Currys berühmtesten Auftritten auch der des Pennywise, des tanzenden Clowns, in der TV-Miniserie ‚Es‘ aus dem Jahr 1990, die auf Stephen Kings gleichnamigem Roman basiert, sowie der des hochnäsigen Concierge Mr. Hector im Plaza Hotel in ‚Kevin – Allein in New York‘. In der Fortsetzung der Weihnachtskomödie ‚Kevin – Allein zu Haus‘ aus dem Jahr 1992 übernahm Macaulay Culkin erneut die Rolle des Kevin McCallister.

Weitere bemerkenswerte Rollen hatte Curry in ‚Annie‘, ‚Die drei Musketiere‘, ‚Jagd auf Roter Oktober‘, ‚Clue‘ – basierend auf dem beliebten Krimi-Brettspiel –, ‚Addams Family – Und die lieben Verwandten‘, ‚Congo‘ und ‚Scary Movie 2‘. Im Laufe seiner Theaterkarriere wurde er für seine Rollen im Londoner West End als Piratenkönig in ‚The Pirates of Penzance‘ (1982) und als König Artus in ‚Spamalot‘ (2007) für den Laurence Olivier Award als bester Darsteller in einem Musical nominiert.

Seine Engagements am Broadway brachten ihm drei Nominierungen für den Tony Award ein: Seine erste erhielt er als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück für seine Rolle als Wolfgang Amadeus Mozart in ‚Amadeus‘ (1980). Später folgten zwei weitere Nominierungen für ‚My Favorite Year‘ (1992) und ‚Spamalot‘ (2005).

Im Jahr 2025 veröffentlichte Curry seine Memoiren ‚Vagabond‘. Ende vergangenen Jahres sprach Curry offen über seine zahlreichen gesundheitlichen Probleme nach seinem Schlaganfall und gestand zudem, dass er „keine Angst“ vor dem Tod habe. Bei einem Auftritt in der Sendung ‚CBS Sunday Morning‘ sprach er über sein Leben nach dem Schlaganfall von 2012, durch den er seine Gehfähigkeit verlor und seitdem auf ein Team von Pflegekräften angewiesen war. Er sagte: „Ich fürchte den Tod nicht. Ich versuche, ihn zu vermeiden. Ich glaube, das tun wir alle, aber ich vermute, dass ich ihn am Ende willkommen heißen werde. Ich glaube, es könnte sehr tröstlich sein, Lebewohl zu sagen, und ich möchte es mir verdient haben.“

Er gestand außerdem, dass er Angst gehabt habe, als er erstmals den Schlaganfall erlitt, da dieselbe Erkrankung zuvor bereits seinen Vater das Leben gekostet hatte. Curry sagte: „Ich hatte Angst … Ich musste wieder lernen zu sprechen. Das war sehr seltsam. Ich habe es gehasst, nicht sprechen zu können. [Und] mein Gesicht war irgendwie zur Seite verzogen.“

Der Schauspieler hatte zuvor enthüllt, dass er den Schlaganfall während einer Massage erlitt und es sein Masseur war, der bemerkte, dass etwas nicht stimmte, und einen Krankenwagen rief. Bei einer Sondervorführung von ‚The Rocky Horror Picture Show‘ im Academy Museum in Los Angeles im vergangenen Monat erzählte Curry auf der Bühne dem Publikum: „Ich bekam zu diesem Zeitpunkt gerade eine Massage und habe selbst eigentlich überhaupt nichts bemerkt. Aber der Mann, der mich massierte, sagte: ‚Ich mache mir Sorgen um Sie, ich möchte einen Krankenwagen rufen.‘ Und das tat er dann auch, und ich sagte: ‚Das ist doch völlig albern.'“