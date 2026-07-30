Stars Neuer ‚Kevin: Allein zu Haus‘-Film mit Macaulay Culkin soll bei Disney entstehen

Macaulay Culkin - Home Alone 2 - Scream - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 10:15 Uhr

Ein neuer 'Kevin: Allein zu Haus'-Film mit Macaulay Culkin soll bei Disney entstehen.

Offenbar arbeitet Disney an einem neuen Film der ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Reihe mit Macaulay Culkin in der Hauptrolle.

Der heute 45-jährige Schauspieler wurde 1990 mit seiner Rolle als Kevin McCallister im Weihnachtsklassiker weltberühmt. Auch in der Fortsetzung ‚Kevin – Allein in New York‘ von 1992 spielte er den cleveren Jungen, der sich gegen die Einbrecher Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) zur Wehr setzt. In den vier späteren Filmen der Reihe war Culkin nicht mehr dabei. Nun soll er jedoch in einem neuen Reboot erneut Kevin McCallister verkörpern. Ein Insider sagte dem ‚People‘-Magazin: „Das Projekt befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Es ist bislang eher eine Idee, die von Disney grundsätzlich positiv aufgenommen wurde.“ Weiter hieß es: „Disney war von Macaulays Konzept begeistert, und alle würden diesen Film gerne verwirklichen.“

Bereits im November 2025 hatte Culkin während seiner Tour ‚A Nostalgic Night with Macaulay Culkin‘ seine Idee für eine Fortsetzung vorgestellt. Damals erklärte er, dass er nicht grundsätzlich dagegen sei, Kevin noch einmal zu spielen. Seine Idee: Kevin ist inzwischen verwitwet oder geschieden und zieht allein ein Kind groß. „Ich arbeite ständig und kümmere mich nicht genug um mein Kind. Es ist deshalb sauer auf mich. Dann sperre ich mich aus dem Haus aus“, erzählte Culkin. Der Clou: Kevins Sohn lässt ihn nicht wieder hinein und stellt ihm stattdessen raffinierte Fallen. „Der Sohn ist derjenige, der die Fallen aufbaut“, erklärte Culkin. Das Haus solle dabei als Metapher für die schwierige Beziehung zwischen Vater und Sohn dienen. „Kevin muss sich im Grunde wieder Zugang zum Herzen seines Sohnes verschaffen“, sagte der Schauspieler. „Das ist die beste Kurzfassung meiner Idee. Ich bin also nicht grundsätzlich dagegen, wenn das richtige Konzept entsteht.“