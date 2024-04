Die Babys mit Jennifer Akerman sind da „The Walking Dead“-Star Tom Payne ist Vater von Zwillingen geworden

SpotOn News | 18.04.2024, 11:51 Uhr

"The Walking Dead"-Star Tom Payne und seine Ehefrau Jennifer Akerman überraschen mit unerwarteten Baby-News im Doppelpack: Das Paar ist Anfang April Eltern von Zwillingen geworden.

Doppeltes Baby-Glück für "The Walking Dead"-Star Tom Payne (41) und seine Ehefrau Jennifer Akerman (34): Wie das Paar über einen Sprecher dem "People"-Magazin bestätigt hat, ist es vor kurzem Eltern von Zwillingen geworden. "Wir sind überglücklich, dass wir die Nachricht teilen können, dass wir am 1. April 2024 Zwillinge in unserer Familie willkommen geheißen haben! Eine total unerwartete und wundervolle Überraschung", heißt es in dem Statement.

Selbst überrascht von der Zwillingsnachricht

Söhnchen Harrison sei ganz aus dem Häuschen nicht nur ein neues Geschwisterchen, sondern gleich zwei bekommen zu haben. Das erste Kind des Paares war im Januar 2022 zur Welt gekommen. "Jennifer und ich haben uns darüber lustig gemacht, dass er etwas damit zu tun hat, weil er nichts lieber mag, als wenn das Haus voller Menschen ist", so Payne. Welches Geschlecht die Zwillinge haben und wie sie heißen, behielt das Paar noch für sich.

Tom Payne und Jennifer Akerman kündigen neuen Podcast an

Dafür kündigte das Ehepaar mit der Geburt ihrer zwei Kinder ein neues Projekt an: "Wir freuen uns unsere Reise (von dem Moment an, an dem wir erfahren haben, dass wir Zwillinge haben werden, über die einzigartige Geburt und darüber hinaus) in unserem neuen Podcast 'California Dreamin'' zu teilen. Wir sprechen über unser Leben in Los Angeles und wie wir jetzt unsere Karrieren mit drei Kindern stemmen."

Payne und Akerman sind bereits seit 2013 ein Paar. Im November 2018 hielt der Schauspieler um die Hand der gebürtigen Schwedin an. Der ehemalige "The Walking Dead"-Star wollte seine Ehefrau ursprünglich im April 2020 heiraten. Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich die Hochzeit im kleinen Kreis auf den Dezember 2020. Bevor sie im November 2022 heiratete das Paar still und heimlich ein zweites Mal. Sängerin Jennifer Akerman ist die Schwester der Hollywood-Schauspielerin Malin Akerman (45).