Angeblich schon abgedreht Halloween-Special von „LOL“: Lachen die Kaulitz-Zwillinge mit?

Bill (l.) und Tom Kaulitz sind angeblich zwei der Promis eines geplanten "LOL"-Specials. (wue/spot)

SpotOn News | 07.07.2024, 11:30 Uhr

In diesem Jahr wird es ein Halloween-Special des beliebten Streaming-Formats "LOL: Last One Laughing" geben. Angeblich sollen unter anderem die Kaulitz-Zwillinge mitmischen.

Wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "LOL: Last One Laughing" gegenseitig zum Lachen bringen, sind demnächst offenbar auch Bill und Tom Kaulitz mit am Start. Die 34-jährigen Tokio-Hotel-Zwillinge werden angeblich Teil eines geplanten Halloween-Specials des beliebten Streaming-Formats bei Prime Video. Das möchte zumindest die "Bild am Sonntag" erfahren haben.

Dem Bericht zufolge sei das Ganze bereits vor einigen Wochen in München produziert worden. Offiziell bestätigt ist die unerwartete Personalie noch nicht. Für gewöhnlich kündigt der Streamingdienst von Amazon Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show wenige Wochen vor Beginn der Ausstrahlung neuer Episoden an. Die Kaulitz-Brüder sind unterdessen aktuell mit einer Reality-Doku-Serie beim Konkurrenten Netflix zu sehen. Am 25. Juni startete dort "Kaulitz & Kaulitz".

Das Halloween-Special von "LOL" ist bestätigt

Bei "LOL: Last One Laughing" treffen vorwiegend bekannte deutschsprachige Komikerinnen und Komiker aufeinander. Sie müssen für die Show mehrere Stunden auf begrenztem Raum miteinander verbringen und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht oder das Gesicht zu einem Grinsen verzieht, scheidet aus.

Die deutsche Version des Formats mit Michael Bully Herbig (56), die erstmals 2021 zu sehen war, ist so erfolgreich, dass es mittlerweile fünf Staffeln und ein Weihnachts-Special gibt. Bei der weihnachtlichen Sonderausgabe aus dem letzten Jahr traten die Kandidatinnen und Kandidaten erstmals in Zweierteams an. Zu den Stars, die bisher an der Show teilgenommen haben, gehören unter anderem neben Moderatorin Michelle Hunziker (47) sowie den Schauspielern Elyas M'Barek (42) und Moritz Bleibtreu (52) Comedygrößen wie Anke Engelke (58), Otto Waalkes (75), Kurt Krömer (49), Bastian Pastewka (52), Torsten Sträter (57), Martina Hill (49) und der verstorbene Mirco Nontschew (1969-2021).

Bereits im Februar wurde offiziell bekannt, dass es in diesem Jahr ein Halloween-Special der erfolgreichen Sendung geben wird. Wie genau die Sonderausgabe aussehen wird und wer dabei ist, wurde noch nicht verraten. Nach gewohnter "LOL"-Manier wird es aber wohl weniger gruselig als viel mehr komisch zur Sache gehen.