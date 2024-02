Kurz vor Beginn der Dreharbeiten „The White Lotus“: Julian Kostov ersetzt Putin-Freund in Staffel drei

In der nächsten Staffel von "The White Lotus" unverhofft dabei: Schauspieler Julian Kostov. (tj/spot)

SpotOn News | 06.02.2024, 21:01 Uhr

Nach massiver Kritik hatte der US-Sender HBO den serbischen Schauspieler und Russland-Freund Miloš Biković aus dem Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" entfernt. Seine Rolle übernimmt nun der Bulgare Julian Kostov.

Ende Januar 2024 mündeten die Vorbereitungen des US-Senders HBO für die dritte Staffel von Mike Whites (53) Erfolgsdrama "The White Lotus" in einen Eklat. Nachdem bekannt geworden war, dass der serbische Schauspieler Miloš Biković (36) eine bedeutende Rolle in der Serie übernehmen sollte, kam es zu massiven Protesten der Ukraine.

Video News

Skandal um Russland-Freund Miloš Biković

In einer öffentlichen Stellungnahme auf X (vormals Twitter) übte das ukrainische Außenministerium Kritik an der Wahl des Schauspielers, dem sie die Unterstützung von Putins Angriffskrieg vorwarfen. An HBO gerichtet fragte die Regierungsbehörde: "Ist es für Sie in Ordnung, mit einer Person zu arbeiten, die Völkermord unterstützt und internationales Recht verletzt?"

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law? 📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024

"Shadow and Bone"-Star Julian Kostov füllt die Lücke

Als Reaktion auf die harsche Kritik gab HBO am 2. Februar bekannt, Milos Biković aus dem Serien-Cast entfernt zu haben und sich nach einem Ersatz umschauen zu wollen. Wie das Branchenmagazin "Deadline" nun meldet, konnte in kürzester Zeit adäquater Ersatz für den geschassten Biković gefunden werden. Die Wahl fiel dabei auf den bulgarischen Schauspieler und ehemaligen Profi-Schwimmer Julian Kostov (34), der zuletzt in der Fantasy-Serie "Shadow and Bone – Legenden der Grisha" auf Netflix zu sehen war.

Die Produktion der dritten Staffel von "The White Lotus" soll diesen Monat in Thailand beginnen. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen voraussichtlich im kommenden Jahr. Zum Cast gehören neben Kostov unter anderem Walton Goggins (52), Carrie Coon (43), Parker Posey (55) und Patrick Schwarzenegger (30).