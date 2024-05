Dreh zur neuen Staffel Sarah Jessica Parker holt Carries berühmten 90er-Look zurück

Sarah Jessica Parker beim "And Just Like That..."-Dreh in New York. (hub/spot)

SpotOn News | 11.05.2024, 14:46 Uhr

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "And Just Like That..." laufen. Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker zeigte sich dabei nun in einem Look, der an die Originalserie "Sex and the City" erinnert.

Sarah Jessica Parker (59) hat einen der ikonischsten Looks von Carrie Bradshaw zurückgeholt. Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel des "Sex and the City"-Spin-offs "And just like that…" zeigte sich die Schauspielerin in einem Rock, der an das weiße Tutu erinnerte, das Carrie in den 1990er Jahren im Vorspann der Originalserie trug.

Die 59-Jährige wurde beim Dreh in einem breiten, pastellfarbenen Stufenrock fotografiert. Zu dem rosa Kleidungsstück kombinierte der Serienstar eine mintgrüne Bluse mit großer Schleife und dazu passende Stilettos. Ihre Haare hatte Parker nach hinten gebunden.

Video News

"Es wird kompliziert"

Die Fans von "And Just Like That…" können sich offenbar auf neue spannende Handlungsstränge freuen, wenn die neuen Folgen anlaufen. Während eines Auftritts in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" sprach Sarah Jessica Parker über die Dreharbeiten zur dritten Staffel. "Es fühlt sich einfach sehr schön an. Es wird vielschichtig und komplex und kompliziert sein, wie immer – besonders in Carries Leben." Die neue Staffel habe eine ganz besondere Qualität.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben Anfang Mai begonnen. Auf Instagram teilten die drei Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59) Fotos von ihren Drehbüchern. Viel ist über die dritte Staffel von "And Just Like That…" aber noch nicht bekannt.

Neben Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York werden auch Anthony (Mario Cantone, 64), Lisa (Nicole Ari Parker, 53), Seema (Sarita Choudhury, 57) und Lisette (Katerina Tannenbaum) wieder in der Serie zu sehen sein. Karen Pittman (37), die Mirandas Professorin und spätere Freundin Nya Wallace spielte, gab im März bekannt, dass sie für die dritte Staffel nicht mehr zurückkehren wird. Auch Sara Ramírez (48) alias Che Diaz wird nicht mehr dabei sein. Dafür wird Rosie O'Donnell (62) eine Rolle bekommen. Die dritte Staffel von "And Just Like That…" wird voraussichtlich 2025 ausgestrahlt.