Im Interview verraten Thea Gottschalk: Diese Prominente brachte sie zu Instagram

Thea Gottschalk war mehr als 40 Jahre lang die Frau an der Seite von Thomas Gottschalk. (ae/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 13:19 Uhr

Man ist nie zu alt, etwas Neues zu beginnen. Das denkt sich offenbar auch Thea Gottschalk und hat mit 78 Jahren Instagram für sich entdeckt. Wie sie dazu kam, hat sie in einem seltenen Interview verraten.

Nach der Trennung von Thomas Gottschalk (73) hat sich Thea Gottschalk (78) weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch seit Ende Februar postet sie auf ihrer Instagram-Seite immer mal wieder etwas. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" hat sie verraten, welche prominente Person sie dazu gebracht hat.

"Da dachte ich mir, dann probiere ich das jetzt auch"

"Elke Heidenreich ist schuld, dass ich jetzt mit Instagram angefangen habe", erzählt die Wahl-Amerikanerin, wie sie sich von der 81-jährigen Literaturexpertin inspirieren ließ. "Ich habe sie in einer Talkshow gesehen, in der sie erzählt, dass sie auf Instagram postet. Da dachte ich mir, dann probiere ich das jetzt auch."

Bisher postete sie zum Beispiel Bilder mit Pflanzen und auch einen Schnappschuss mit ihren beiden Söhnen. "Meine zwei liebsten Männer", schrieb sie dazu. Dem Magazin erklärte sie: "Ich bin aber noch am Anfang und muss erst lernen, wie das geht und was man alles machen kann. Meine Freundin hilft mir noch dabei."

Überwältigt sei sie von der positiven Resonanz: "Dass ich so viele liebe Kommentare bekomme, hat mich total überrascht und überwältigt. Das freut mich und tut meinem angeschlagenen Ego so gut."

Foto-Spaß mit Klebe-Tattoo

Thea Gottschalk, die schon an der Seite des Moderators immer durch extravagante Auftritte auffiel, scheint Freude an dem sozialen Netzwerk zu haben. So postete sie etwa ein Selfie, auf dem sie am Hals ein Tattoo mit der Aufschrift "Love kills slowly" trägt.

Das ist jedoch nicht echt, wie sie im Interview betonte: "Das Foto mit dem Tattoo war ein Spaß. Ich habe es vor Jahren ständig irgendwo am Dekolleté getragen. Ich bin im Moment am Ausmisten und Aussortieren. Da habe ich die Dinger wiedergefunden und ausprobiert." Das Tattoo bedeute "gar nichts". "Es war das einzige, das noch geklebt hat – und ich fand es hübsch."

Die Trennung von Thomas und Thea Gottschalk wurde 2019 bekannt und bestätigt. Die beiden hatten 1976 geheiratet und seit Anfang der 1990er-Jahre mit ihren beiden Kindern in einem Haus in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien gelebt. Kurz nach der Trennung zeigte sich der ehemalige "Wetten, dass..?"-Star mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß (62).