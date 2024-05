Nach den Gerüchten Thomas Müller über Ehefrau Lisa: „Es ist alles okay“

Thomas und Lisa Müller sind seit 2009 verheiratet. (ili/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 15:32 Uhr

Fußballprofi Thomas Müller reagiert auf die Frage, ob zwischen ihm und seiner Ehefrau Lisa "alles in Ordnung" sei, eindeutig: "Ja, es ist alles okay", sagt er am Rande eines Reitsportturniers.

Dressurreiterin Lisa (34) folgt ihrem langjährigen Ehemann, Fußballprofi Thomas Müller (34), nicht mehr auf Instagram. Gemeinsame Fotos gibt es auf ihrem Account ebenfalls nicht mehr zu sehen. Immerhin ein Videoclip von Juni 2023 zeigt das Ehepaar bei einem entspannten gemeinsamen Ausritt durch einen Wald. Dennoch schießen seit Kurzem Krisengerüchte ins Kraut.

Video News

Thomas Müller reagiert auf die Gerüchte

Doch darauf antwortete der Fußballweltmeister von 2014 nun mit einem eindeutigen Satz: "Ja, es ist alles okay", sagt er auf die Frage des Magazins "Bunte", ob "zwischen ihm und seiner Ehefrau alles in Ordnung sei".

Im Rahmen des größten süddeutschen Pferdefestivals "Pferd International München" war Lisa Müller am 9. Mai beim Grand Prix International an den Start gegangen. Wie das Magazin weiter berichtet, war Thomas Müller am ersten Tag nicht dabei. Doch einen Tag später erschien er abends im VIP-Zelt und feuerte seine Frau wie gewohnt an.

Auf den Hinweis, dass alle nur auf ihn gewartet hätten, scherzte Thomas Müller: "Ich bin diesmal auch eher hintenrum, sozusagen durchs Gebüsch, hierhergekommen und nehme nachher den gleichen Weg zurück."

Sein "Schnauzer"-Kommentar unter ihrem Post

Thomas Müller folgt seiner Ehefrau übrigens nach wie vor auf ihrem Social-Media-Account und kommentierte auch ihren jüngsten Post über ihren "Flugschein" von März. Sie schrieb zu einem Foto von sich und ihrem Fluglehrer, er brauche "starke Nerven und einen guten Magen". "Ich finde der Schnauzer steht mir gut", scherzte der Fußballstar daraufhin über das trendy Gesichtshaar des verlinkten Michael James Murphy.

Die Münchnerin Lisa und der gebürtige Weilheimer, Oberbayern, Thomas Müller sind seit 2009 verheiratet.