Nach 131 Länderspielen Jetzt ist es offiziell: Thomas Müller beendet seine DFB-Karriere

Thomas Müller hat das Ende seiner DFB-Karriere verkündet. (ncz/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 11:34 Uhr

Thomas Müller sagt "Servus": Der Weltmeister von 2014 hat seine Karriere bei der Nationalmannschaft offiziell beendet. Das verkündete Müller jetzt in einem emotionalen Video.

Eine Ära geht zu Ende: Thomas Müller (34) hat seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offiziell beendet. Das teilte der Weltmeister von 2014 am Montagmorgen (15. Juli) in einem emotionalen Video mit. "Nach über 14 Jahren und 131 Länderspielen habe ich mich dazu entschlossen, meine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft zu beenden", heißt es in der Beschreibung des knapp zweiminütigen YouTube-Videos. "Mit diesem Video möchte ich mich bei allen Fans und Weggefährten, die mich beim DFB-Team unterstützt haben, ganz herzlich bedanken."

Im Video blickt Müller zurück: "Hier in Pähl, auf diesem Sportplatz, hat alles begonnen – meine riesige Begeisterung für den Fußball", sagt er, dazu laufen Kindheitsbilder eines jungen Thomas Müller über den Bildschirm. "Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel in der deutschen Nationalmannschaft absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen."

Während unterschiedliche Bilder aus seiner Karriere zu sehen sind, resümiert der Fußballstar: "Großartige Siege und bittere Niederlagen. Manchmal am Boden zerstört, um dann wieder aufzustehen. Im Wettkampf gegen die besten Spieler der Welt, an der Seite von fantastischen Mitspielern, mit denen ich unendlich viele unvergessliche Momente erlebt habe."

Thomas Müller sagt "Servus"

Nach 131 Länderspielen und 45 Toren sage er dem Bundesadler nun "Servus", so Müller weiter. "Ich durfte an vier Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften teilnehmen, den WM-Pokal in die Luft strecken und eure Zuneigung auf dem Platz spüren." Es habe ihn "immer sehr stolz gemacht, für mein Land aufzulaufen". Er bedankt sich bei Fans und Wegbegleitern und appelliert: "Nehmt die Begeisterung und Freude der diesjährigen Euro mit und drückt dem Team auf dem Weg zur WM 2026 ganz fest die Daumen. Das mache ich auch – jetzt als Fan auf der Tribüne und nicht mehr als Spieler auf dem grünen Rasen." Sein Video schließt der Weltmeister von 2014 mit den Worten "Servus, man sieht sich" ab.

Darüber, dass Thomas Müller nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft im Viertelfinale der EM 2024 gegen Spanien seine DFB-Karriere beenden könnte, hatte es in den vergangenen Wochen bereits Gerüchte gegeben. Müller selbst hatte nach dem Spiel in Stuttgart gesagt: "Realistisch betrachtet ist es schon möglich, dass das mein letztes Länderspiel gewesen ist."

Ganz müssen Fußball-Fans auf den bayerischen Superstar aber noch nicht verzichten: Beim FC Bayern steht Müller noch bis 2025 unter Vertrag.

Erste Reaktionen auf Müllers DFB-Aus

Nationaltorhüter Manuel Neuer (38), der seine DFB-Karriere etwa zeitgleich mit Müller startete, war einer der ersten Mitspieler, die auf Müllers Ankündigung reagierten. Er schrieb auf Instagram: "Legende! Danke für alles im DFB-Team." Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (39) kommentierte mit einem Herz- und einem Applaus-Emoji.

Auf dem offiziellen Account des DFB heißt es: "Auf und neben dem Platz einzigartig! Du wirst uns fehlen… Danke für alles! Servus, Thomas!"

131 Länderspieleinsätze, 45 Tore

Thomas Müller feierte sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft im März 2010 gegen Argentinien und war Teil des Kaders von Bundestrainer Joachim Löw (64) für die WM 2010 in Südafrika. Im ersten Gruppenspiel erzielte er beim 4:0-Sieg gegen Australien sein erstes Tor in einem A-Länderspiel und wurde mit insgesamt fünf Toren und drei Vorlagen Torschützenkönig des Turniers, zudem als bester junger Spieler ausgezeichnet. Auch beim WM-Sieg der deutschen Elf in Brasilien 2014 steuerte Müller fünf Tore und fünf Vorlagen bei.

Nach der WM 2018 in Russland schied Müller zunächst aus der Nationalmannschaft aus, kehrte im Mai 2021 jedoch für die EM zurück und stand auch bei der WM 2022 in Katar auf dem Platz. Im Mai 2024 wurde Müller von Julian Nagelsmann (36) in den Kader für die Heim-EM berufen. Mit 131 Länderspielen steht er auf Platz 3 der Nationalspieler mit den meisten Einsätzen und mit 45 Toren auf Platz 7 der DFB-Torjägerliste. Ein Tor bei einer Europameisterschaft gelang ihm jedoch nie.