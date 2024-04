Auftritt in Stockholm Tiara und weiße Robe: Victoria von Schweden glänzt beim Galadinner

Kronprinzessin Victoria von Schweden mit Prinz Daniel, dahinter Prinz Carl Philip von Schweden mit Prinzessin Sofia. (hub/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 09:36 Uhr

Die schwedischen Royals haben ein Galadinner für das finnische Präsidentenpaar gegeben. Dabei stand Kronprinzessin Victoria im modischen Mittelpunkt.

Kronprinzessin Victoria von Schweden (46) hat beim Galadinner für das finnische Präsidentenpaar in Stockholm für das modische Highlight gesorgt. Die zukünftige Königin zeigte sich in einem fließenden, weißen Cape-Kleid. Ein Hingucker bei der eleganten Abendrobe mit V-Ausschnitt war der herabhängende Federschmuck, der das Oberteil, zusammen mit einigen Orden, zierte.

Zu dem Kleid kombinierte die 46-Jährige eine ebenso glamouröse Perlen-Clutch, Halskette und eine Tiara. Ihre Haare waren unter dem royalen Kopfschmuck zu einer Hochsteckfrisur gestylt. An Victorias Seite war ihr Ehemann Prinz Daniel (50), der einen eleganten schwarzen Anzug trug.

Königin Silvia erscheint trotz Augenproblem

Das Galadinner richtete König Carl XVI. Gustaf (77), ebenfalls im schwarzen Anzug, zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Silvia (80), für Finnlands Präsident Alexander Stubb (56) und seine Frau Suzanne (54) aus. Während die 54-Jährige in einer goldenen One-Shoulder-Robe im Palast erschien, wählte die Königin für den Abend ein rosafarbenes, mit Spitzen besticktes Ballkleid, das bis zum Boden fiel. Dazu trug sie eine fuchsiafarbene Clutch sowie ein funkelndes Diadem.

Vor dem Galadinner hatte ein Auftritt von Silvia Besorgnis ausgelöst. Das linke Auge der 80-Jährigen schien auf Bildern blutunterlaufen zu sein. Ihre Teilnahme an der Abendveranstaltung dürfte nun die Sorgen entkräften. Ebenfalls anwesend war im Palast ihr Sohn Prinz Carl Philip (44), der mit Ehefrau Prinzessin Sofia (39) kam. Das ehemalige Model präsentierte eine dunkle Robe mit Spitzen-Details.

Zweitägiger Staatsbesuch

Der finnische Präsident Alexander Stubb ist für einen zweitägigen Staatsbesuch ins Nachbarland Schweden gereist. Der Politiker und seine Frau waren am Dienstagmorgen (23. April) von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia in Stockholm in Empfang genommen worden.

"Wir hoffen, mit diesem Besuch die enge Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, von der unsere Länder seit so vielen Jahren profitieren", sagte Carl XVI. Gustaf in einer Ansprache. Dass finnische Präsidenten ihren ersten Staatsbesuch in Schweden machen, ist laut einer Mitteilung des Palasts lange Tradition und "Ausdruck der besonderen Beziehung" zwischen den beiden Ländern.