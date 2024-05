Stars Tiffany Haddish: So läuft ihr Liebesleben

Tiffany Haddish attends the 2023 Sports Illustrated Super Bowl Party Feb 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 11:58 Uhr

Die 44-jährige Komikerin ist seit sieben Monaten clean und verzichtet außerdem auf Sex.

Tiffany Haddish geht auf Dates, will aber keinen Sex.

Die 44-jährige Komikerin entschloss sich vor etwa sieben Monaten dazu ihr Privatleben rigoros umzukrempeln. Seitdem verzichtet Haddish unter anderem auf Alkohol und Sex. Trotz ihres selbst auferlegten Zölibats trifft die Schauspielerin aber dennoch weiterhin Männer, wie sie jetzt in einem neuen Interview mit ‚Extra‘ verriet. „Ich habe das Dating nicht aufgegeben, ich habe einfach keinen Geschlechtsverkehr, Leute. Ich liebe kostenloses Abendessen.“

Nachdem sie im November 2023 betrunken am Steuer erwischt und deshalb von der Polizei festgenommen wurde, entsagte Haddish fortan dem Alkohol. Nur unter ganz bestimmten Umständen würde die Stand-up-Comedienne laut eigener Aussage wieder zum Glas greifen. „Ich trinke keinen Alkohol“, erzählt sie im Gespräch mit den Reportern weiter. „Ich werde es nie wieder tun, außer ich verlobe mich und will ihm zeigen wie verrückt ich sein kann — nur für einen Tag. Ich will das nicht mehr, denn es fühlt sich gut an morgens aufzuwachen und keine Schmerzen an den Ellenbogen zu haben, meine Knie brennen nicht und meine Knöchel stehen nicht in Flammen. Keine Entzündungen.“