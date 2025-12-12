Musik Timothée Chalamet gibt Antwort: Ist er der mysteriöse Rapper EsDeeKid?

Timothee Chalamet - 2025 BAFTAs - London - Neil Mockford - FilmMagic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 19:00 Uhr

Timothée Chalamet hat sich dazu geäußert, ob er der virale UK-Rapper EsDeeKid sei.

Fans vermuten das aufgrund seiner Hip-Hop-Leidenschaft, seines früheren Rap-Namens Lil Timmy Tim und der Ähnlichkeit der Augenpartie des maskierten Rappers.

Bei ‚Heart FM‘ wurde er nun gefragt, ob die Gerüchte stimmen. Er antwortete: „Ich kann dazu keinen Kommentar abgeben.“ Kurz darauf fügte er hinzu: „Ich habe zwei Wörter dafür…“ Dann deutete er vage an, dass alles „mit der Zeit enthüllt“ werden würde.

Die Gerüchte nahmen Fahrt auf, nachdem EsDeeKid im Juni sein Debütalbum ‚Rebel‘ veröffentlichte. Da er sein Gesicht mit einer Sturmhaube bedeckt und kaum persönliche Angaben macht, bleibt seine Identität unklar. Seine Songs erreichten Millionen Streams; ‚Rebel‘ erreichte Platz 62 der deutschen Album-Charts und Platz 11 der Hip-Hop-Charts.

Der Rapper geht 2026 auf Tour durch Nordamerika und Australien und tritt zudem beim Outbreak Fest in London auf. Ob Chalamet aufgrund seiner Filmprojekte – darunter ‚Dune: Part Three‘ (2026) und ‚High Side‘ – überhaupt Zeit für Tourtermine hätte, bleibt offen.

Unterdessen wird der Hollywoodstar beim Palm Springs International Film Festival als „Spotlight Actor of the Year“ ausgezeichnet. Festivalchef Nachhattar Singh Chandi lobte seine Leistung in ‚Marty Supreme‘ als karriereprägend und sagte, Chalamet verwandle die Geschichte in „eine zutiefst menschliche Erzählung von Ehrgeiz und Sehnsucht“. Er nannte sie eine der herausragendsten Leistungen des Jahres und würdigte Chalamet als Künstler „auf dem Höhepunkt seines Könnens“.