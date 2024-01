Stars Timothée Chalamet: Großes Liebesglück mit Kylie Jenner

Timothee Chalamet and Kylie Jenner - Golden Globe Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 10:48 Uhr

Der Schauspieler und die Beauty-Unternehmerin sind schwer verliebt - das bewiesen sie bei der Golden Globes-Verleihung.

Timothée Chalamet ist „unglaublich dankbar“ für die Unterstützung von Kylie Jenner, nachdem sie ihn zur Golden Globes-Verleihung begleitet hat.

Der ‚Wonka‘-Star und die Reality-TV-Darstellerin zogen bei der Hollywood-Gala am Sonntagabend (7. Januar) alle Blicke auf sich. Dort gab sich das verliebte Paar keine Mühe, seine Gefühle füreinander zu verstecken. Immer wieder suchten die Stars Körperkontakt und turtelten miteinander.

Ein Insider verrät gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Die Dinge laufen sehr gut zwischen Kylie und Timothée. Sie unterstützen sich gegenseitig sehr und sind gerne füreinander da. Kylie ist sehr beschäftigt und hat so viele eigene Dinge zu tun, aber sie gibt sich Mühe, für Timothée da zu sein.“

Der Schauspieler sei beeindruckt davon, dass die Zweifach-Mama ihren Terminkalender über den Haufen werfe, um Zeit mit ihm verbringen zu können. „Es bedeutet ihm sehr viel, dass sie ihn unterstützt und dass sie sich so um ihn und die Dinge, die ihm am Herzen liegen, bemüht. Er ist so unglaublich dankbar und sieht eine Seite von Kylie, die sie nicht unbedingt jedem zeigt“, fügt der Vertraute hinzu.