Kim Kardashian und Co. Tom Brady: Komiker grillen ihn mit Witzen über Gisele Bündchen

Tom Brady (hier 2023) musste kräftig einstecken. (smi/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 11:21 Uhr

Beim Netlix-Roast musste Football-Star Tom Brady heftig einstecken. Vor allem seine Scheidung von Supermodel Gisele Bündchen gab Komikern und Weggefährten des Ex-Sportlers viel Munition beim Live-Event.

Tom Brady (46) musste am Sonntag gewaltig einstecken. Der Ex-Footballer stand im Fokus des Live-Events "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" von Netflix. Komiker und Weggefährten des Sportlers grillten Brady mit deftigen Gags. Die meisten Witze zielten dabei über Bradys Trennung von Gisele Bündchen (43). Der Super-Bowl-Rekordsieger und das Model hatten im Oktober 2022 ihre Scheidung nach 13 Jahren Ehe bekannt gegeben.

Kevin Hart (44) eröffnete den Roast und adressierte schon bald die Causa Bündchen. "Gisele hat ihren Karatetrainer gef***t", sagte er. Die Brasilianerin soll Gerüchten zufolge im Sommer 2023 mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer und Landsmann Joaquim Valenta angebandelt haben. "Wie konntest du das nicht kommen sehen?", legte Kevin Hart nach, "acht verdammte Karate-Stunden am Tag und sie hat immer noch den weißen Gürtel!"

Tom Brady: Acht Ringe nach Scheidung

Auch Comedienne Nikki Glaser (39) stürzte sich auf Bradys Scheidung von Gisele Bündchen, die übrigens im Publikum saß. "Du hast sieben Ringe", sagte Glaser in Anspielung auf die Ringe, die der Footballer für seine sieben Siege bei Super Bowls errungen hat. "Eigentlich hast du acht, nachdem Gisele ihren zurückgegeben hat", ergänzte die Komikerin.

Ex-Footballer Drew Bledsoe (52)- Bradys Vorgänger als Quarterback bei den New England Patriots – zielte ebenfalls unter die Gürtellinie. Sein Nachfolger sei es nicht gewohnt, angefasst zu werden, sagte Bledsoe mit Blick darauf, wie selten Brady in seiner Karriere von seinen Gegnern zu Boden gerissen wurde. Und dann die Spitze gegen den Kollegen: "Genau wie am Ende der Ehe."

Kim Kardashian dementiert humorvoll Affäre

Neben Komikern und Ex-Footballern grillte auch Kim Kardashian (43) Tom Brady. Den beiden wurde nach Bradys Scheidung eine Affäre nachgesagt. Die Gerüchte will Kardashian nicht bestätigen. "Ich würde einfach ein Tape veröffentlichen", sagte sie. Schließlich wurde der Realitystar durch ein Sextape bekannt. Ansonsten zeigte sie Mitleid für Brady. Aber: "Ich denke, meine Familie hat genug geholfen, frühere Footballspieler zu verteidigen". Kims Vater Robert Kardashian (1944-2003) hatte den gerade verstorbenen O.J. Simpson (1947-2024) bei seinem Mordprozess vor Gericht vertreten.