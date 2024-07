Die Promis stehen drauf Modetrend: Diese Blautöne machen Lust auf Wasser

Hellblaue Outfits sind diesen Sommer angesagt. (eee/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 16:31 Uhr

Hellblau ist der Sommertrend 2024 und sorgt für Ocean-Feeling! Die Farbe, die das Meer in den Alltag bringt, hat es auch vielen Promi-Frauen angetan.

Den Sommer vollends am Meer zu verbringen, ist für viele eher unrealistisch. Aber dieser Trend sorgt zumindest für ein wenig Ocean-Feeling im Alltag: Denn Kleidung in Pastellblau ist angesagt. Kleider, Jumpsuits und Accessoires in Hellblau erfreuen sich großer Beliebtheit – auch bei den Promis.

Verspielt im Alltag wie Alessandra Ambrosio und Gisele Bündchen

Model Alessandra Ambrosio (43) präsentiert ihren Fans und Followern auf Instagram – passend vor einer atemberaubenden Meeres-Kulisse – ein fließendes, bodenlanges Sommerkleid mit zarten Spaghettiträgern und leicht durchsichtigem Plisseerock. Ihre braunen Haare trägt die Brasilianerin offen und in natürlichen Beachwaves. Auf zusätzliche Accessoires verzichtet sie vollends – ein perfekter Sommer-Look für den Alltag, aber auch für den Strand.

Bei Model Gisele Bündchen (43) wird man ebenfalls fündig. Ihr türkisfarbener Jumpsuit mit Knopfleiste und floralen Prints wirkt lässig, verspielt und romantisch zugleich. Ein weiterer Pluspunkt: Die strahlende Farbe lässt die Haut optisch brauner wirken. Dazu setzt Bündchen auf silberne Hängeohrringe und zarte Armreifen.

Valentina Pahdes Look für elegante Anlässe

Ein eleganter Ausgeh-Look ist bei "GZSZ"-Schauspielerin Valentina Pahde (29) zu finden. Die Influencerin zeigt sich auf ihrem Instagram-Account in einem engen, leicht durchsichtigen Spitzenkleid mit zarten Spaghettiträgern in Hellblau. Das elegante Kleid verleiht auch ihr einen braunen Teint. Ihre blonden Haare hat sie zum angesagten Sleek-Dutt gestylt. Dicke, goldene Kreolen sorgen für ein wenig Glamour.

Auch Accessoires in Hellblau

Wie Accessoires in der Trendfarbe kombiniert werden können, zeigt unter anderem Model Olivia Culpo (32) auf Instagram. Dort präsentiert sie eine türkisfarbene Crossbody-Bag von Fendi zu einem schwarzen Outfit aus Paillettenrock und Teddy-Pullover.