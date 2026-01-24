Stars Tom Brady und Alix Earle schreiben sich seit einem Monat

Bang Showbiz | 24.01.2026, 12:00 Uhr

Tom Brady und Alix Earle schreiben sich seit einem Monat.

Tom Brady und Alix Earle stehen seit ihrer Annäherung bei einer Neujahrsfeier in Kontakt und schreiben sich seitdem Nachrichten.

Das Paar wurde im vergangenen Monat dabei gesehen, wie es gemeinsam in St. Barth’s feierte, und ist seither in Verbindung geblieben – auch wenn es bislang noch nichts Ernstes ist. Ein Insider sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „[Alix] und Tom schreiben sich seit Neujahr immer noch.“ Tom (48) und Alix trafen sich außerdem „kurz“ beim College-Football-Nationalchampionship-Spiel, das vergangene Woche in Miami stattfand. Der Insider erklärte: „Sie wussten, dass der jeweils andere beim Spiel sein würde, aber es war kein gemeinsam geplantes Treffen.“ Obwohl Tom während des Spiels arbeitete, schaffte es das Paar, sich „irgendwann kurz auszutauschen“. Über Alix sagte der Insider weiter: „Sie hat im Moment einfach Spaß. Sie steht auf Tom, aber es ist noch nichts Ernstes.“

Andere Insider hatten zuvor berichtet, dass Alix – die nach ihrer kürzlichen Trennung von Braxton Berrios wieder single ist – und Tom bei ihrem ersten Treffen eine „sofortige Verbindung“ gespürt hätten. Gegenüber ‚Us Weekly‘ hieß es: „Alix und Tom verbrachten die gesamte Silvesternacht gemeinsam und feierten auf einer Party, die von der Palm Tree Crew in St. Barths veranstaltet wurde. Sie lernten sich über gemeinsame Freunde kennen, die ebenfalls in St. Barths waren, und hatten sofort einen Draht zueinander. Zwischen ihnen herrschte viel Chemie.“

Trotz mehrerer gemeinsamer Auftritte mit Alix hat der ehemalige Quarterback Tom – der Sohn Jack (18) mit seiner Ex-Freundin Bridget Moynahan sowie die Kinder Benjamin (16) und Vivian (13) mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen hat – erklärt, dass ihn Arbeit und Familie zu sehr beanspruchen, um Zeit für Dates zu haben. Er sagte kürzlich dem ‚People‘-Magazin: „Wissen Sie was? Ich habe nicht viel Zeit für ein Privatleben oder für mich selbst, aber ich liebe meine Arbeit und ich liebe meine Kinder. Ich bin gerne beschäftigt und versuche, in dem, was ich tue, Erfüllung zu finden. Ich arbeite an wirklich tollen Projekten und bin Teil großartiger Teams, die sehr positive Dinge bewirken. Und dann natürlich meine kleinen Kinder zu Hause – na ja, sie sind eigentlich keine Babys mehr.“