Film Tom Holland und Zendaya legen nach ‚Spider-Man: Brand New Day‘ eine Pause ein

Tom Holland and Zendaya at Spider-Man Brand New Day Prem London July 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 14:00 Uhr

Das Promi-Paar feiert derzeit große Erfolge mit 'Die Odyssee' und 'Spider-Man: Brand New Day'.

Tom Holland und Zendaya gönnen sich nach dem überwältigenden Erfolg von ‚Spider-Man: Brand New Day‘ eine Auszeit.

Nachdem beide erst die weltweite Promotion des Superheldenfilms abgeschlossen hatten und zuvor bereits für Christopher Nolans Blockbuster ‚Die Odyssee‘ im Einsatz waren, wollen die Stars nun bewusst zur Ruhe kommen. Auf die Frage nach Hollands Zukunftsplänen und ob er einen weiteren Spider-Man-Film drehen werde, sagte Marvel-Chef Kevin Feige gegenüber ‚Variety‘: „Es gibt immer Pläne. Aber im Moment wird er sich nach dieser Welttournee erst einmal ausruhen. Er und Zendaya werden sich eine schöne und erholsame Ehrenrunde gönnen, die sie sich wirklich verdient haben.“

Für Feige zeigt der enorme Erfolg von ‚Spider-Man: Brand New Day‘ ebenso wie der von ‚Die Odyssee‘ und ‚Toy Story 5‘, dass das Kino trotz des Streaming-Booms nichts von seiner Bedeutung verloren habe. Er betonte, dass ein hochwertig produzierter Film vom Publikum honoriert werde und gemeinsame Kinoerlebnisse Menschen weltweit weiterhin verbänden. Auch zum neuen ‚Spider-Man‘-Film äußerte sich Feige.

Der 53-Jährige beschrieb ‚Brand New Day‘ als direkten vierten Teil der Reihe, der unmittelbar an die Ereignisse von ‚Spider-Man: No Way Home‘ anknüpfe. „Letztlich geht es um Einsamkeit und die Gefahr, sich allein in seiner Wohnung einzuschließen und nur noch auf das Handy zu schauen. Dieses Thema trifft derzeit Menschen in allen Kulturen und auf der ganzen Welt“, schilderte er.

‚Spider-Man: Brand New Day‘ hat auch an den Kinokassen Geschichte geschrieben. Mit einem Einspielergebnis von 355 Millionen US-Dollar auf 4.487 Leinwänden in Nordamerika erzielte der Film das erfolgreichste Startwochenende der Sony-Geschichte und zugleich den zweithöchsten US-Kinostart aller Zeiten. Den Spitzenplatz hält weiterhin ‚Avengers: Endgame‘, der im April 2019 mit 357,1 Millionen US-Dollar gestartet war. Weltweit spielte ‚Spider-Man: Brand New Day‘ zum Auftakt 927 Millionen US-Dollar ein und erreichte damit ebenfalls den zweiterfolgreichsten globalen Kinostart.