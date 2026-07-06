Film Matt Damon schwärmt von Christopher Nolans ‚Odyssee‘-Welt

Christopher Nolan - 2024 New York Film Critics Circle Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 11:00 Uhr

Matt Damon schwärmt von Christopher Nolans 'Odyssee'-Welt.

Matt Damon zeigt sich beeindruckt davon, wie Sir Christopher Nolan die Welt seines neuen Films ‚The Odyssey‘ erschaffen hat.

Der 55-jährige Schauspieler steht in dem epischen Fantasy-Actionfilm gemeinsam mit Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway und Lupita Nyong’o vor der Kamera. Der Film wurde von Christopher Nolan geschrieben und inszeniert. Damon erklärte nun, er sei von der Vision des gefeierten Regisseurs tief beeindruckt. Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte Damon: „Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Wirklich nicht. Allein die Vorstellungskraft, die nötig war, um diese Welt zu erschaffen, und wie durchdacht jedes einzelne Detail war.“ Schon bei ihrem ersten Gespräch habe Nolan darüber gesprochen. Es sei zwar eine mythische Geschichte aus einer antiken Welt, aber er habe sie „gleichzeitig glaubwürdig und geerdet“ wirken lassen wollen. Damon weiter: „Deshalb drehten sich unsere Gespräche um die Kostüme, ihre verschiedenen Schichten, den Schmutz auf der Kleidung, einfach um jedes noch so kleine Detail. Alle Abteilungen arbeiteten gemeinsam daran, diese Welt wirklich lebendig werden zu lassen.“

Besonders beeindruckt zeigte sich Damon davon, dass der Film schließlich vollständig im IMAX-Format umgesetzt werden konnte: „Das war von Anfang an das Ziel, aber wir wussten nicht, ob wir es tatsächlich schaffen würden. Chris hat das auch nicht groß angekündigt, als wir mit den Dreharbeiten begonnen haben. Wir wussten nur, dass es seine Absicht war.“ Dass es am Ende tatsächlich funktionierte, sei laut dem Star das „letzte Puzzleteil“, das den Zuschauer vollkommen in diese Welt eintauchen lasse.

Für den Film kam eine neu entwickelte IMAX-Kamera zum Einsatz, deren Technik unter anderem den Einsatz eines speziellen Spiegelsystems erforderte. Für Damon war das eine völlig neue Erfahrung. Er erklärte: „Das war wirklich spannend, denn eine der großen Fragen war, ob dieses Spiegelsystem überhaupt funktionieren würde. Technisch wussten wir zwar, dass es möglich ist. Aber wir waren uns nicht sicher, ob es die Bildgestaltung beeinträchtigen könnte.“

Bereits zuvor hatte Damon erzählt, dass er mit seiner Ehefrau Luciana eigentlich eine längere Schauspielpause vereinbart hatte, bis Christopher Nolan seine Pläne durchkreuzte. Nach ausführlichen Gesprächen mit seiner Frau hatte der Schauspieler beschlossen, sich eine Auszeit vom Filmgeschäft zu nehmen. Doch dann bot Nolan ihm eine Rolle in dem 2023 erschienenen Erfolgsfilm ‚Oppenheimer‘ an. Damon, der seit 2005 mit Luciana verheiratet ist, sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Das klingt erfunden, aber es stimmt tatsächlich. Ohne zu privat werden zu wollen: Meine Frau und ich hatten ausführlich vereinbart, dass ich eine Pause einlege. […] In unserer Paartherapie – das ist wirklich wahr – haben wir aber eine Ausnahme vereinbart: Falls Christopher Nolan anrufen sollte.“