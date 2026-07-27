Film Sir Christopher Nolan: Vor diesen Filmen hat er zu große Angst

Christopher Nolan accepts the award for Best Director at 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2026, 12:00 Uhr

Sir Christopher Nolan hat verraten, vor welchen Filmgenres er zu große „Angst“ hat.

Der Regisseur von ‚The Odyssey‘ hat bereits Superheldenfilme, Science-Fiction-Abenteuer und groß angelegte Dramen inszeniert. Eine romantische Komödie hat er jedoch noch nie gedreht, weil er überzeugt ist, dass dieser Job „unglaublich schwierig“ wäre. Auch vor einer reinen Komödie schreckt er zurück.

Bei einem Auftritt in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erklärte Nolan jetzt, woran das liegt: „Ich glaube, eine romantische Komödie zu drehen wäre unglaublich schwierig.“ Zwar schaue er solche Filme sehr gerne, sie selbst zu drehen, traut er sich aber nicht zu. „Ich glaube, Menschen, die Komödien inszenieren oder Comedy machen, tun eines der schwierigsten Dinge der Welt, nämlich Menschen auf diese Weise zum Lachen zu bringen. Vor allem wegen des Risikos, das sie eingehen.“

Wenn man einen Film mache und dann Menschen zeige, gebe es immer Momente, in denen das Publikum nicht wie gewünscht reagiere. Die Genres, in denen Nolan sich normalerweise bewegt, geben ihm dann die Beruhigung, dass die Zuschauer etwas im Film vielleicht nicht verstanden haben. Bei Komödien sei das anders: „[Man kann sich denken:] ‚Ach, sie verstehen es nicht. Was soll’s.‘ Bei einer Komödie kann man sich dahinter nicht verstecken. Ich hätte große Angst davor, so etwas zu machen.“

Stattdessen würde sich Nolan jedoch gerne an Horrorfilmen versuchen. Mehrere blutige Szenen in ‚The Odyssey‘ haben ihn davon überzeugt, dass er dieses Genre gerne erkunden würde. Er ist jedoch entschlossen, so lange zu warten, bis er eine wirklich gute Idee hat. Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Die Szenen in ‚The Odyssey‘ machen mir definitiv Lust auf mehr. Aber ich war immer der Ansicht, dass man sich dem Horror als Genre aus konzeptioneller Sicht sehr vorsichtig nähern muss. Mit anderen Worten: Man braucht eine großartige Idee.“ Als Beispiel nennt er den Film ‚Obsession‘, der eine großartige Idee sei und „verdammt gut“ funktioniere. „Es geht nicht um die technische Seite. Es geht nicht darum, welche technischen Bedürfnisse ich noch befriedigen müsste. Es geht um die Geschichte. Deshalb halte ich immer Ausschau.“

Nolan verriet außerdem, dass er in Zukunft gerne erneut mit Christian Bale zusammenarbeiten würde, und bezeichnete den Filmstar als „einen der großen Schauspieler seiner Generation“. Der 55-jährige Filmemacher hatte bereits bei den ‚Batman‘-Filmen sowie bei ‚The Prestige‘ mit dem 52-jährigen Christian zusammengearbeitet und würde dies gerne wiederholen. Nolan sagte der Publikation: „Er ist einer der großen Schauspieler seiner Generation, und ich habe mit ihm großartige Erfahrungen gemacht. Ich freue mich sehr, dass ‚The Prestige‘ erneut in die Kinos kommt, weil es eine seiner am meisten unterschätzten Leistungen ist. Ich bin einfach sehr gespannt darauf, den Film einem neuen Publikum zu präsentieren.“