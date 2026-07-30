Stars Zendaya liebt es, gemeinsam mit Tom Holland zu wachsen

Tom Holland and Zendaya at Spider-Man Brand New Day Prem London July 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 18:00 Uhr

Zendaya liebt es, gemeinsam mit Tom Holland zu wachsen.

Zendaya genießt es, gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Holland durchs Leben und ihre Karriere zu gehen.

Die 29-jährige Schauspielerin lernte Tom Holland vor rund zehn Jahren am Set von ‚Spider-Man: Homecoming‘ kennen. Seitdem standen die beiden mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Für Zendaya ist es ein großes Privileg, mit ihrem „besten Freund“ arbeiten zu dürfen. Auf die Frage von ‚MTV UK‘, mit welchem Menschen sie besonders dankbar sei, gemeinsam aufgewachsen zu sein, antwortete sie: „Natürlich Tom – mein bester Freund. Mit ihm diese Filme machen zu dürfen, ist ein Privileg. Ich liebe es, gemeinsam mit ihm zu wachsen und seine Entwicklung mitzuerleben. Er ist einfach der Beste.“

Tom Holland erklärte kürzlich seinerseits, dass Zendaya ihm dabei helfe, mit dem Leben im Rampenlicht umzugehen. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte er: „Zendaya gibt mir immer ein unglaubliches Gefühl der Ruhe. Mitten in all dem Wahnsinn, den Reisen um die Welt und den Dreharbeiten, wenn man sich manchmal einfach überfordert fühlt, weil man eben nur ein Mensch ist – gibt es niemanden, der mich besser beruhigen kann als sie.“ Auch beruflich schwärmt der Schauspieler von seiner Ehefrau. Gegenüber ‚E! News‘ erklärte er: „Die Wahrheit ist: Sie hebt das Niveau. Sie ist die Art von Schauspielerin, durch die jede Szene besser wird. Sie bringt alle dazu, ihr Bestes zu geben.“

Tom, der in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ erneut Peter Parker beziehungsweise Spider-Man spielt, während Zendaya wieder in die Rolle von MJ schlüpft, fühlt sich glücklich, bereits mehrfach gemeinsam mit seiner Frau vor der Kamera gestanden zu haben, unter anderem auch für ‚The Odyssey‘. „Sie trifft als Schauspielerin in jeder Situation die richtigen Entscheidungen. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr vor der Kamera stehen darf, fühle ich mich sehr glücklich“, sagte er. Das Paar hat in der Vergangenheit mehrfach betont, seine Beziehung möglichst privat halten zu wollen.