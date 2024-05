Er fürchtet um seine geliebte Ranch Tom Selleck: Kein Ruhestand in Sicht trotz drohender Serien-Absetzung

Tom Selleck will trotz drohendem Serien-Ende die Schauspielerei nicht aufgeben. (the/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 22:56 Uhr

Die erfolgreiche Krimi-Serie "Blue Bloods" steht vor dem Aus, doch Hauptdarsteller Tom Selleck will das nicht einfach hinnehmen. Er setzt sich für weitere Staffeln ein und fürchtet gleichzeitig um seine Ranch in Kalifornien.

Nach 14 Jahren will der Sender CBS im kommenden Winter die erfolgreiche Krimi-Serie "Blue Bloods – Crime Scene New York" einstellen. Seit 2010 ist "Magnum"-Star Tom Selleck (79) in der US-amerikanischen TV-Serie als New Yorker Polizist Frank Reagan in einer der Hauptrollen zu sehen. Dass die Serie dieses Jahr enden soll, will der 79-Jährige nicht wortlos hinnehmen. Stattdessen setzt er sich für weitere Staffeln ein. Im Interview mit dem "Town & Country"-Magazin sagte er: "Was auch immer mit 'Blue Bloods' passiert, ich werde sicherlich nicht mit der Schauspielerei aufhören. Ich hoffe immer noch, dass CBS zur Besinnung kommt."

Niemand spreche seines Erachtens darüber, wie erfolgreich die Krimiserie tatsächlich sei. "Es ist die dritterfolgreichste Serie nach Drehbuch in der gesamten Fernsehlandschaft. Wir gewinnen Freitagabende und schneiden bei Paramount+ gut ab. Die Show ist nicht im Niedergang", so Selleck. "Ich sage das nicht, um zu prahlen. […] CBS spricht nicht darüber, wie gut die Serie abschneidet." Sollten seine Bemühungen um den Erhalt von "Blue Bloods" keinen Erfolg haben, hat Selleck jedoch andere Wünsche für seinen weiteren Karriereverlauf: "Ich hoffe, dass es in Zukunft einen weiteren Western für mich gibt."

Tom Selleck fürchtet um seine Ranch

In einem weiteren Interview mit "CBS Sunday Mornings" befürchtete Selleck sogar, ohne den Gehaltsscheck aus der Serie dazu gezwungen zu sein, seine Ranch in Ventura Country, Kalifornien, aufgeben zu müssen. Das Haus samt dazugehörigem Grundstück zu halten, sei definitiv ein Problem, wenn er aufhören würde zu arbeiten. "Habe ich genug zum Leben? Ja, aber vielleicht nicht mit einer 63-Hektar-Ranch!"

Tom Selleck wurde 1980 als hawaiianischer Privatdetektiv Thomas Magnum in der Krimi-Serie "Magnum" bekannt. Außerdem war er ab 1996 für zehn Folgen als Dr. Richard Burke in der Kult-Serie "Friends" als Freund von Monica Geller (gespielt von Courteney Cox, 59) zu sehen. Seit Herbst 2010 spielt er Frank Reagan in "Blue Bloods".