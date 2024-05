Stars Toni Braxton: Gebrochenes Herz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 14:15 Uhr

Toni Braxton lebt nach dem Tod ihrer Schwester Traci mit einem gebrochenen Herzen.

Im Jahr 2022 musste die heute 56-jährige Sängerin sich von ihrer geliebten Schwester verabschieden, als diese im Alter von 50 Jahren den Kampf gegen den Krebs verlor. In der kommenden Staffel der Reality-Show ‚Braxton Family Values‘ thematisieren Toni und ihre verbliebenden Geschwister den Umgang mit Tracis Tod vor laufender Kamera. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet die Musikerin über die neuen Folgen der Sendung: „Sie ist immer bei mir. Ich vermisse sie jeden Tag. Ich kann euch gar nicht erklären, wie sehr ich sie vermisse. Ihr werdet uns dabei sehen, wie wir mit Trauer und Verlust umgehen. Und wie ich immer sage: Es ist schwierig, mit einem gebrochenen Herzen zu leben.“

Die ‚Un-Break My Heart‘-Interpretin, die in dem TV-Format an der Seite ihrer Schwestern Trin, Tamar, Towanda und Evelyn zu sehen ist, spürt die Anwesenheit der verstorbenen Traci noch immer jeden Tag. Im Interview gibt Toni weiter preis: „Ich vermisse sie, aber ich weiß, dass sie bei mir ist. Ich weiß, dass sie meine Hand hält, zu mir spricht und mir den Mut gibt, aufzustehen und eine gute Zeit zu haben und euch alle zu unterhalten, denn das ist es, was ich als Performerin liebe.“