Neue Show am 24. und 31. Juli „Splash! – Das Promi-Pool-Quiz“: Diese Stars stürzen sich ins Wasser Sophia Thomalla zeigt an zwei Mittwochen im Juli ihre brandneue Quizshow „Splash! – Das Promi-Pool-Quiz“ bei RTL. Ganze 40 Prominente sind dabei und versuchen in Teams, trocken zu bleiben.