Megahit "High Energy" „Sie war die Beste“: Große Trauer um Sängerin Evelyn Thomas

Evelyn Thomas wurde 70 Jahre alt. (hub/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 06:44 Uhr

Evelyn Thomas hatte in den 1980er Jahren den Megahit "High Energy". Nun ist die Sängerin im Alter von 70 Jahren gestorben, die Trauer ist groß.

Nach der Nachricht über den Tod von Evelyn Thomas (1953-2024) verabschieden sich Fans und Kollegen von der Sängerin. In den sozialen Medien heißt es unter anderem zu einem Post der Tochter des verstorbenen US-Stars, die mit einer Reihe von persönlichen Fotos an ihre Mutter erinnerte: "Sie war die Beste, ich habe viele Moves zu ihrer Musik getanzt" oder "Es tut mir so leid…. Deine Mum ist gegangen, aber ihre Musik wird nie sterben…". Ein anderer User erklärte: "Ich habe Evelyns Musik immer geliebt, sie ist mit meinen Erinnerungen an die 80er Jahre verbunden."

Evelyn Thomas, die in den 1980er Jahren die Hi-NRG-Szene mitprägte, wurde 70 Jahre alt. Die aus Chicago stammende Sängerin hatte 1984 mit der Single "High Energy" einen großen internationalen Hit. Im Jahr 2022 nahm das Magazin "Rolling Stone" den Song in die Liste der 200 besten Dance-Songs aller Zeiten auf.

Entdecker Ian Levine nimmt Abschied

Ihr Produzent Ian Levine (71), der sie in den 1970er Jahren entdeckt hatte, erklärte nach ihrem Tod via Social Media: "Es ist schwer für mich zu akzeptieren, dass mein lebenslanger Schützling uns wirklich verlassen hat." Er fügte hinzu: "Ihre Musik wird uns alle überdauern."

Ian Levine erklärte in seinem Abschiedspost weiter, dass er nach der letzten Aufnahmesession im Jahr 2009 keinen Kontakt mehr zu Thomas gehabt habe. Vor ein paar Monaten habe sie sich jedoch "in Liebe an mich gewandt", da sie wusste, dass sie im Sterben lag.

Als Levine und sein Co-Autor von "High Energy", Fiachra Trench (82), davon erfuhren, hätten sie sofort alles stehen und liegen lassen, um einen letzten Song für Thomas zu schreiben, der den Titel "Inspirational" trägt. Die Sängerin sei jedoch bereits zu krank gewesen, um den Song aufzunehmen, nun wolle ihre Tochter Kimberly das Lied als Erinnerung an ihre Mutter einspielen.