Stars Travis Kelce: Taylors Lieblingsessen bleibt ein Geheimnis

Travis Kelce press conference Feb 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 18:00 Uhr

Travis Kelce will nichts über die Mahlzeiten verraten, die er und seine Freundin Taylor Swift gerne zusammen kochen.

Der 34-jährige Tight End der Kansas City Chiefs, der seit letztem Juli mit der ebenfalls 34-jährigen Pop-Sängerin zusammen ist, möchte seine Lieblingsgerichte privat halten, da er diese Info als „persönlich“ betrachtet.

Auf die Frage, was sie gerne zusammen kochen, nachdem sie in einer Küche für einen YouTube-Kurzfilm gefilmt wurden, antwortete Travis: „Das ist eine gute Frage. Ich respektiere diese Frage, aber ich werde die Antwort für mich behalten, weil ich es sehr genieße, mit ihr zu kochen, also ist es etwas, das ich lieber privat halte.“ Er verriet jedoch die süßen Leckereien, die die ‚All Too Well‘-Hitmacherin gut macht. Travis fügte hinzu: „Taylor macht ein großartige Pop-Tarts und Zimtschnecken.“

Da Travis mit einem der größten Stars der Welt zusammen ist, werden ihm oft viele persönliche Fragen gestellt, und er wurde kürzlich in einem unangenehmen Moment bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung über Pläne ausgefragt, Taylor einen Heiratsantrag zu machen. Der Football-Star war beim Big Slick Celebrity Weekend in Kansas City, Missouri, das Geld für das Children’s Mercy Hospital sammelt, zusammen mit seinem Kansas City Chiefs-Teamkollegen Patrick Mahomes und dem Schauspieler Paul Rudd. Er trat in einem Sketch mit dem Schauspieler und Komiker Jason Sudeikis auf, der den Sportler fragte, ob er mit seiner Freundin den Bund fürs Leben schließen wird. Sudeikis fragte ihn: „Hey Travis, mal ehrlich, okay, nur die Jungs hier. Hey, wann machst du eine ehrliche Frau aus ihr? Taylor muss nicht mehr arbeiten.“ Travis lächelte, rieb sich den Bart und weigerte sich demonstrativ, die Frage zu beantworten.

Die ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘ berichtete zuvor, dass Travis plane, die Frage in diesem Sommer an ihrem ersten Jahrestag im Juli zu stellen. Ein Insider sagte der Publikation: „Sie wollen nicht, dass es so aussieht, als wäre es überstürzter Wahnsinn. Taylor und Travis haben darüber gesprochen und es gibt einen Plan. Sie werden sich zu ihrem einjährigen Jubiläum im Juli verloben.“

Es wird angenommen, dass das Paar im Juli 2023 zusammengekommen ist und dann im September den ersten öffentlichen Auftritt, als Taylor Travis bei einem seiner Football-Spiele besuchte. Taylor gab zuvor zu, dass das Paar zu Beginn seiner Romanze viel Zeit miteinander verbracht hatte, bevor es an die Öffentlichkeit ging. Sie verriet, dass sie anfingen, miteinander auszugehen, nachdem der Sportler sie in seinem Podcast ‚New Heights‘ erwähnt hatte. Sie erzählte dem ‚Time Magazine‘: „Wir fingen direkt danach an, miteinander abzuhängen. Wir hatten also tatsächlich eine lange Zeit, in der niemand davon wusste, wofür ich dankbar bin, weil wir uns kennenlernen konnten.“