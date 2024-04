Stars Troye Sivan trägt jeden Tag die gleiche Jeans

Troye Sivan - amfAR Gala Cannes 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2024, 13:00 Uhr

Nicht ohne meine Lieblingsjeans: Ganz nach diesem Motto trägt der Sänger fast jeden Tag die gleiche Hose.

Troye Sivan verrät, dass er sich nicht von seiner Lieblingsjeans trennen kann.

Der australische Sänger könnte sich dank seiner erfolgreichen Musikkarriere eigentlich fast alle Klamotten leisten, die er will. Trotzdem zieht er eigenen Aussagen zufolge immer nur die gleiche Hose an, da er bisher keine bessere gefunden habe.

Auf die Frage, welches Stück aus seinem Kleiderschrank er auf jeden Fall behalten würde, antwortet Troye dem britischen ‚Vogue‘-Magazin: „Die alten Quiksilver-Jeans, die ich seit Jahren fast jeden Tag trage, bis zu dem Punkt, an dem es irgendwie eklig wird. Sie passen perfekt und sitzen tief in der Taille, so dass sie heiß sind, wenn ich kein Hemd trage.“

Der ‚My My My!‘-Interpret spricht in dem Interview auch über seine schlimmsten Laster. „Ich bin wirklich stolz auf mich, denn lange Zeit war es Nikotin, aber jetzt habe ich komplett aufgehört“, berichtet er. Weniger stolz ist der 28-Jährige dagegen darauf, viel Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen. „Ich würde meine Handy-Gewohnheiten gerne ändern“, gesteht er. Vor allem auf Instagram halte er sich oft auf.