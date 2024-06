Weitere Infos in Kürze? „Turmspringen“: Comeback für Stefan Raabs Show auf ProSieben?

Stefan Raab bei einem "TV total Turmspringen"-Fototermin im Jahr 2013. (wue/spot)

SpotOn News | 08.06.2024, 11:20 Uhr

Stefan Raab hat mit ProSieben schon zahlreiche Show-Ideen umgesetzt. Eines seiner Formate, das "TV total Turmspringen", könnte bald auf dem Sender seine Rückkehr feiern.

Kaum ein anderer Fernsehmacher hat in den letzten Jahrzehnten im deutschen TV wohl mit so vielen Show-Ideen für Aufsehen gesorgt wie Stefan Raab (57). Zwar hat der Produzent und ehemalige Moderator sich schon vor Jahren von der Mattscheibe verabschiedet, einige seiner Formate erfreuen sich aber auch heute noch großer Beliebtheit. Laut eines Medienberichts soll eine von Raabs Shows auf seinem ehemaligen Heimatsender ProSieben ein Comeback feiern.

Angebliches ProSieben-Comeback für das "TV total Turmspringen"

ProSieben holt laut "Bild"-Zeitung angeblich das "TV total Turmspringen" zurück, das zuletzt in Form einer Neuauflage als "RTL Turmspringen" beim Konkurrenzsender zu sehen war. Wann eine neue Ausgabe zu sehen sein könnte, ob das Ganze wieder als "TV total Turmspringen" laufen wird oder wie es zu diesem angeblichen Schritt gekommen ist – und weitere Details – sind derzeit noch nicht bekannt.

Schon in Kürze könnte es jedoch weitere Informationen zu der Angelegenheit geben. "Welche Programme ProSieben in der Season 24/25 neu zeigt, stellen wir auf den Screenforce Days 2024 am kommenden Donnerstag vor", hat ein ProSieben-Sprecher dem Medienmagazin "DWDL" erklärt – den Bericht damit aber weder dementiert noch bestätigt. RTL habe das Ganze nicht kommentieren wollen.

Stefan Raab wäre wohl nicht dabei

Das "TV total Turmspringen", bei dem unterschiedlichste Promis sich im Wasserspringen versuchten, lief zunächst zwischen 2004 und 2015 auf ProSieben. Später wanderte das Format zum Konkurrenten, wo seit 2022 bisher drei Ausgaben "RTL Turmspringen" gelaufen sind – zuletzt im Januar 2024.

Sollte es wirklich zum "Turmspringen"-Comeback auf ProSieben kommen, wird Stefan Raab vermutlich nicht dabei sein. Seit mehreren Jahren konzentriert sich das Multitalent auf die Arbeit hinter den Kulissen. Bald kehrt der Kult-Moderator aber noch einmal vor die Kameras zurück. Ein Boxkampf-Revival von Raab und Regina Halmich (47) ist für den 14. September geplant – dann überträgt jedoch RTL. ProSieben zeigt am heutigen 8. Juni 2024 unterdessen ab 20:15 Uhr ein weiteres Raab-Format, die "TV total Autoball EM 2024".