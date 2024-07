Tina Ruland, "Ekat" und mehr „Destination X“: ProSieben zeigt neue Abenteuer-Show mit acht Promis

"Destination X": Mit diesem blickdichten Gefährt geht es für die Promis ins Unbekannte. (eee/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 14:18 Uhr

ProSieben hat eine neue Abenteuer-Show angekündigt, in der ein blickdichter Bus acht Promis an einen unbekannten Ort in Europa bringt, den sie anschließend erraten müssen. Alle Infos rund um "Destination X".

Mit "Destination X" nimmt der Privatsender ProSieben eine neue Abenteuer-Reality-Show ins Programm. Die Sendung startet im Herbst 2024 und schickt acht Prominente auf einen sogenannten Blind-Roadtrip durch Europa.

Stars müssen ihren Standort bestimmen

Bedeutet: Die Teilnehmenden wissen nicht, wo es hingeht und müssen ihren Aufenthaltsort selbst und möglichst genau bestimmen. Dabei helfen soll eine Art Schnitzeljagd, die die Stars jedoch gleichzeitig in die Irre führen kann.

Am Ende jeder Folge müssen die Teilnehmenden ihren vermuteten Standort mit einem X auf einer Europakarte kennzeichnen. Wer am meisten von dem tatsächlichen Ort entfernt ist, muss den mit verdunkelten Scheiben ausgestatteten "Destination X"-Bus verlassen.

Diese acht Promis sind dabei

Gegeneinander antreten werden Schauspielerin Tina Ruland (57), "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (37), Moderatorin Madita van Hülsen (43), Schauspieler Andreas Elsholz (52), Influencerin und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar, Turn-Europameister Philipp Boy (36) sowie die Reality-Stars Max Bornmann und Hanna Sökeland.