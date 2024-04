Alle Termine abgesagt TV-Star Silvia Wollny muss aus gesundheitlichen Gründen pausieren

Silvia Wollny ist krank. (mia/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 17:15 Uhr

Silvia Wollny sorgt für Rätselraten unter ihren Fans. Aufgrund gesundheitlicher Probleme muss sie eine Pause einlegen und sogar eine jährliche Tradition absagen. Über die genaue Krankheit hüllt sich die 59-Jährige in Schweigen.

Sorge um Silvia Wollny (59): Die elffache Mutter wird aus gesundheitlichen Gründen in nächster Zeit kürzertreten müssen. Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star mit: "Es kommt leider immer alles anders als man denkt und in diesem Fall steht meine Gesundheit an erster Stelle."

Dazu postet sie ein Bild, auf dem sie an einem Tisch im Freien sitzt und nachdenklich in die Ferne sieht, in ihrer rechten Armbeuge prangt ein großes Pflaster. Was ihr fehlt schreibt Wollny nicht. Allerdings kündigt sie an, dass sie "aus diesem Grund" alle Termine der nächsten Wochen absagen müsse. Darunter ist auch eine jährliche Veranstaltung, bei der Die Wollnys elf Jahre in Folge nicht gefehlt haben.

Fans rätseln über Krankheit

Viele ihrer 510.000 Follower wünschen Silvia Wollny gute Besserung und schnelle Genesung. Auch ihre Töchter Sylvana (32), Sarafina (29), Sarah-Jane (25) und Loredana (20) kommentierten mitfühlende Emojis. Einige Fans fragen in den Kommentaren aber auch noch einmal nach, welche Krankheit Silvia Wollny hat und wie schlimm es ist. Das will der TV-Star aber offenbar noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen.