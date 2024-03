Bamberg-Krimi, Die Notärztin, ... TV-Tipps am Dienstag

"Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi": Der "Fuchs" hat wieder zugeschlagen. (cg/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 06:01 Uhr

Im "Bamberg-Krimi" (RTL) sucht Kommissar Behringer einen Ritualmörder. Die Notärztin (Das Erste) geht einem Verdacht von häuslicher Gewalt nach. Das ZDF zeigt die Reportage "Deutsche Bahn: Die Insider".

20:15 Uhr, RTL, Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi, Krimi

Behringers (Antoine Monot Jr.) neuer Fall kommt auf unerwartete Weise zustande, als sein Neffe Ole (Maximilian Kaiser) während eines Angelausflugs eine schockierende Entdeckung macht: Er zieht die Leiche einer Frau an Land, bei der das Herz fehlt. Ist ein Ritualmörder in Bamberg unterwegs? Die Ermittlungen nehmen eine überraschende Wendung, als Behringer herausfindet, dass es eine Verbindung zu dem Raubüberfall gibt, bei dem seine ehemalige Kollegin Charly angeschossen und schwer verletzt wurde.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Testosteron, Arztserie

Notärztin Nina (Sabrina Amali) ist überzeugt: Die Platzwunde ihrer Patientin Frau Ahrens ist Folge häuslicher Gewalt. Doch was, wenn die Frau keine Hilfe annehmen möchte? Währenddessen ist Ninas Team abgelenkt: Als sie erfahren, dass sie die langsamste Mannschaft der gesamten Mannheimer Feuerwehr sind, wollen sie das nicht hinnehmen. Doch das Training für die Fire-Fighter-Challenge führt zu Auseinandersetzungen, da Billy (Anna Schimrigk), die einzige Feuerwehrfrau in der Truppe, keine Sonderbehandlung möchte.

20:15 Uhr, ZDF, Deutsche Bahn: Die Insider, Reportage

Vier Insider gewähren unter aufwendiger Maskierung Einblicke in die geheimen Praktiken der Deutschen Bahn. Lokführer, Manager und Mitarbeiter enthüllen, was sich hinter den Kulissen des Bahnunternehmens abspielt. Bereits beim Ticketverkauf werden Tricks angewendet, denn der Fahrkarten-Dschungel ist kein Zufall. Die Deutsche Bahn leidet unter häufigen Verspätungen. Die Insider decken auf, was wirklich hinter den Problemen steckt.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer isses?, Show

Wie erkennt man eine Buchhalterin? Woran unterscheidet man einen Tattoo-Artist sofort von einem Zahnarzt? In der neuen Show "Wer isses?" treten die Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall als rivalisierende Detektive auf. Mit ihren Promi-Partnern versuchen sie, nur anhand des Erscheinungsbilds die Berufe, Hobbys oder überraschenden Eigenschaften der Teilnehmer zu erraten. Wer beweist das größere Talent im Enttarnen und erspielt das Preisgeld für sein Publikum?

20:15 Uhr, Sat.1, Three Pines – Ein Fall für Inspector Gamache: Der Scharfrichter, Krimiserie

Als die Angehörigen von Blue Two-Rivers auf eigene Faust in den Wäldern von Three Pines nach möglichen Beweisen suchen, um Blues Verschwinden aufzuklären, entdecken sie an einem Baum hängend den Leichnam eines Mannes. Zunächst deutet alles auf einen Suizid hin, doch Gamache (Alfred Molina) und sein Team finden Hinweise, die auf Mord hindeuten.