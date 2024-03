Kafka, The Irrational, ... TV-Tipps am Dienstag

"Kafka": Franz Kafkas (Joel Basman) Persönlichkeit ist kompliziert. (cg/spot)

SpotOn News | 26.03.2024, 06:01 Uhr

Das Erste zeigt die Dramaserie "Kafka" zum 100. Todestag des Schriftstellers. In "The Irrational - Kriminell logisch" (Sat.1) gibt ein Flugzeugabsturz Rätsel auf. Außerdem zweifelt die junge Alba in "Inga Lindström: Geliebter Sven" (ZDF) am Tod ihres verschollenen Mannes.

20:15 Uhr, Das Erste, Kafka: Max, Dramaserie

Die erste Episode handelt von Kafkas (Joel Basman) Freund Max Brod (Max Brod). Er ist ein anerkannter Schriftsteller, voller Energie und Ideen, aber sein größtes Projekt ist es, Ruhm für seinen Freund Franz zu erlangen. Dies ist eine Art umgekehrte Amadeus-Konstellation: Mit aller Macht versucht Brod, seinem schwierigen Freund zu helfen, der seinem treuesten Förderer jedoch nie künstlerische Anerkennung oder Unterstützung zurückgibt. Brod ist ein manischer Womanizer, immer in mehrere Affären verwickelt. Er ist eine warmherzige Person und das Energie- und Kraftzentrum der Geschichte. Leider ist er kein guter Schriftsteller – eine Tatsache, die Kafka durchaus bewusst ist.

20:15 Uhr, Sat.1, The Irrational – Kriminell logisch: Der Barnum-Effekt, Krimiserie

Alec Mercer (Jesse L. Martin) soll das Verhalten eines Piloten analysieren, der mit seiner Maschine in einem Waldstück nahe Washington abgestürzt ist. Obwohl alle Indizien auf menschliches Versagen hindeuten, wird Alec aus dem Fall nicht schlau. Als die Ermittler das Flugzeug genauer unter die Lupe nehmen, machen sie jedoch eine schreckliche Entdeckung.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Geliebter Sven, Liebesfilm

Alba (Nathalie Thiede) und Sven (Tobias Schönenberg) sind kurz davor, eine Pferdezucht aufzuziehen, als Sven mit seinem Segelboot in einen Tsunami gerät. Alba ist die Einzige, die an das Überleben des Verschollenen glaubt. Alba eröffnet – bis zu Svens erhoffter Rückkehr – eine Ferienpension. Als sich Tierarzt Marius (Tom Radisch) mit seiner schlecht gelaunten Tochter Line (Claire Wegener) einquartiert, wird ihr Lebensplan durcheinandergewirbelt. Zudem will ihre Mutter Elvira sie zurück in die Stadt holen.

Video News

20:15 Uhr, Tele 5, Once Upon a Time in Venice, Action

Der Ex-Polizist und Privatdetektiv Steve Ford (Bruce Willis) führt ein chilliges Leben in Venice Beach. Er skatet, er surft und ist für die Kinder am Strand ein cooles Vorbild. Doch als sein vierbeiniger Liebling Buddy von einer berüchtigten Gang geraubt wird, besinnt sich Steve auf seine Fähigkeiten als hartgesottener Ermittler und stürzt sich ins Gangster- und Drogen-Milieu. Unterstützt wird er dabei von seinem besten Kumpel Dave (John Goodman), der heilfroh über diese ungewöhnliche Ablenkung von seiner Lebenskrise ist. Schon kurz darauf befinden sich die beiden durch irrwitzige Zufälle in einer wilden Verfolgungsjagd, bei der kein Auge trocken bleibt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesenangst, Thriller

Eine Schulklasse folgt ihrem Lehrer ins Watt und kommt ohne ihn zurück. War er ein verantwortungsloser Mensch, der seine Klasse in große Gefahr gebracht hat und dabei selbst ums Leben kam? Oder haben ein paar teuflische Schüler die Situation ausgenutzt, um einen verhassten Lehrer loszuwerden? Ann Kathrin Klaasen (Julia Jentsch) glaubt nicht daran und lässt die Hauptverdächtige, die Schülerin Laura (Elisa Schlott), zunächst laufen.