Bei Dreharbeiten zu "Das fünfte Element" Milla Jovovich: Am Set passte sie auf die Kinder von Bruce Willis auf

Milla Jovovich spielte 1997 an der Seite von Bruce Willis in "Das fünfte Element". (ae/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 11:24 Uhr

Ganz besondere Erinnerungen hat Milla Jovovich an die Dreharbeiten zu dem Science-Fiction-Film "Das fünfte Element". Denn damals stand sie nicht nur mit Bruce Willis vor der Kamera, sondern wurde auch hinter den Kulissen eingespannt.

Milla Jovovich (48) hat verraten, dass sie bei den Dreharbeiten zu dem Film "Das fünfte Element" (1997) als Babysitterin für die Töchter ihres Kollegen Bruce Willis (69) und dessen damaliger Frau Demi Moore (61) fungiert hat.

Video News

Milla Jovovich findet Bruce Willis' Töchter "so cool"

Weil Bruce Willis "um einiges älter war als ich", habe sie sich besser mit Demi Moore und den Kindern verstanden. Im Interview mit dem US-Portal "People" erzählte Jovovich, dass sie hinter den Kulissen sogar auf die damals noch kleinen Töchter Rumer (35), Scout (32) und Tallulah (30) aufgepasst habe. "Wir hörten zusammen Musik und tanzten." So habe sie Willis und Moore am Rande der Dreharbeiten "etwas Mama-Papa-Zeit" gönnen können. "Ich war wie eine ältere Schwester", sagte die 48-Jährige. Der ganze Clan sei "eine besondere Familie".

Auch 27 Jahre später habe sie noch Kontakt zu den drei Frauen. "Sie sind so cool und so wundervolle Mädchen. Sie haben eine so tolle Beziehung zu Demi, und das liebe ich. Ich betrachte sie als eine Familieneinheit und finde es einfach wunderbar, was sie geschaffen haben."

"Einer dieser strahlenden Momente"

Dass der verrückte Science-Fiction-Klassiker "Das fünfte Element" am 7. Mai bereits seinen 27. Geburtstag feiert, finde sie unvorstellbar: "Ich kann nicht glauben, dass ich an diesem Punkt angelangt bin. So viele Jubiläen!" Die Rolle neben Bruce Willis sei "einer dieser strahlenden Momente in meinem Leben und in meiner Karriere". Der Film sei "ein besonderer Moment" gewesen, ihre Figur Leelo "ein besonderer Charakter."

In dem Film wirkte auch Chris Tucker (52) mit, der sich im November gegenüber "People" ebenfalls an die Dreharbeiten erinnert hatte. Er habe am Set "tolle, tolle Zeiten" mit Jovovich und Willis erlebt. "Natürlich bete ich für ihn", sagte Tucker mit Blick auf den an Demenz erkrankten Actionstar. "Ihn zu sehen, war immer großartig. Ich werde es nie vergessen. Die Zusammenarbeit mit ihm war eine tolle Zeit."