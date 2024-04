Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi, ... TV-Tipps am Dienstag

"Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi: Der Angriff": Verena (Henny Reents) gibt ein Pressestatement vor dem Revier. (cg/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 06:01 Uhr

In "Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi" (RTL) explodiert ein Sprengsatz an den Landungsbrücken. Das ZDF zeigt die Doku "Jung, weiblich, Prinzessin - Europas künftige Königinnen". Im "Landkrimi" (3sat) treibt ein Feuerteufel sein Unwesen.

20:15 Uhr, RTL, Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi: Der Angriff, Krimi

An den Hamburger Landungsbrücken detoniert ein Sprengsatz. Kurz darauf geht bei der Polizei ein anonymer Anruf ein: ein weiterer Sprengsatz befindet sich auf einem Schiff. Bevor die Entschärfer an Bord gehen können, wird die Explosion ausgelöst. Diesmal gibt es Schwerverletzte und Tote. Wer könnte hinter dieser Tat stecken? Verena Klausen (Henny Reents), Leiterin dieser Sonderlage, wird gemeinsam mit ihrem Team alles tun, um weitere Explosionen zu verhindern.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Jung, weiblich, Prinzessin – Europas künftige Königinnen, Doku

Fünf junge Frauen, die einmal die Geschicke der europäischen Monarchien bestimmen werden. Wer sind sie? Wie wurden sie erzogen? Was hat sie geprägt? Und was werden sie einmal verändern? Es sind junge Frauen zwischen zwölf und 22 Jahren: Ingrid Alexandra von Norwegen, Estelle von Schweden, Catharina-Amalia der Niederlande, Elisabeth von Belgien und Leonor von Spanien. In all ihren Ländern sind zurzeit Männer an der Macht. Ihre Monarchien werden weiblicher werden. Eigentlich ein Traumjob – so könnte man meinen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer isses?, Rateshow

Woran erkennen Sie eine Buchhalterin? Wie unterscheidet man einen Tattoo-Artist auf Anhieb von einem Zahnarzt? In der neuen Show "Wer isses?" werden die Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall zu konkurrierenden Detektiven. Schaffen sie es mit ihren Promi-Partnern und Partnerinnen, allein anhand des Erscheinungsbilds die Berufe, Hobbys oder überraschenden Eigenheiten der Teilnehmenden zu erraten? Wer das größere Enttarnungstalent beweist, erspielt das Preisgeld für seinen Publikumsblock.

20:15 Uhr, 3sat, Landkrimi: Flammenmädchen, Krimi

Erst brennen Scheunen, dann geht ein altes Haus in Flammen auf: Seit Monaten folgt ein Brandanschlag dem nächsten. Ein Feuerteufel, den bisher niemand fassen konnte, treibt sein Unwesen. Als schließlich in den ausgebrannten Trümmern des verlassenen Hauses eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche gefunden wird, schalten sich die LKA-Beamten Franzi Heilmayr (Stefanie Reinsperger) und Martin Merana (Manuel Rubey) ein.

20:15 Uhr, Sat.1, The Irrational – Kriminell logisch: Nullsumme, Krimiserie

Alec (Jesse L. Martin) hilft einem aufgebrachten Vater, dessen Tochter spurlos verschwunden ist. Als die Eltern wenig später eine Lösegeldforderung erhalten, wird klar, dass das Kind entführt wurde. Die Bedingungen der Kidnapper geben Alec allerdings Rätsel auf. Um das Mädchen zu finden, muss er tiefer in seine Familiengeschichte eintauchen. Dabei macht er eine interessante Entdeckung.