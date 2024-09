Nord bei Nordwest, Merz gegen Merz, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Nord bei Nordwest: Natalja": Ben Soljenko (Justus Johanssen, l.) vertraut sich Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) an. (hub/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 06:01 Uhr

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) taucht eine längst totgeglaubte Frau wieder auf. Annette Frier und Christoph Maria Herbst kabbeln sich in "Merz gegen Merz" (ZDF). Bei "99 - Wer schlägt sie alle?" (Sat.1) spielen 100 Kandidaten um 99.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Natalja, Krimi

In der Tierarztpraxis von Jule Christiansen (Marleen Lohse) erscheint eine Frau, die sich als "Natalja" (Jaschka Lämmert) vorstellt. Hauke (Hinnerk Schönemann) ist jedoch überzeugt, dass Natalja längst tot ist. Doch das ist nicht das einzige Rätsel, das diese mysteriöse Frau mit sich bringt, denn sowohl das BKA als auch die russische Polizei scheinen hinter ihr her zu sein. Aber warum? Und was hat es mit dem Sohn auf sich, den Natalja bei ihrer Festnahme gegenüber Hauke Jacobs erwähnt? Bevor Hauke und Hannah Wagner (Jana Klinge) diesen Fragen nachgehen können, geraten sie in die gefährlichen Machenschaften zweier Geheimdienste.

20:15 Uhr, ZDF, Merz gegen Merz – Geheimnisse, Comedyserie

Die geschiedenen Merz sind zurück. Anne (Annette Frier) entdeckt, dass sie eine Halbschwester hat, die jahrelang vor ihr verborgen blieb. Zu allem Überfluss heißt diese Schwester ebenfalls Anne und scheint eine verbesserte Version von ihr zu sein. Auch Annes Ex-Mann Erik (Christoph Maria Herbst) steckt in einer Krise. Während er mit seinem Leben als Single hadert, gerät Anne mit ihrem neuen Partner und ihrer gemeinsamen Eventagentur in finanzielle Schwierigkeiten und benötigt dringend Geld. Ludwigs (Michael Wittenborn) Erbe könnte die Lösung sein, doch beim Notartermin kommt es zum Streit.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 – Wer schlägt sie alle?, Spielshow

Ein Kandidat gewinnt, 99 scheiden aus: In "99 – Wer schlägt sie alle?" treten 100 Teilnehmer gegeneinander an, um 99.000 Euro zu gewinnen. Gesucht wird das beste Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nie als Letzter abzuschneiden, kann im finalen 99. Spiel um die 99.000 Euro kämpfen. Um dorthin zu gelangen, müssen die Teilnehmer eine Kombination aus Geschicklichkeit, Sportlichkeit und Klugheit beweisen.

20:15 Uhr, VOX, Selbst ist die Braut, Komödie

Margaret Tate (Sandra Bullock) ist eine junge, erfolgreiche und unnachgiebige Cheflektorin. Besonders ihr Assistent Andrew Paxton (Ryan Reynolds) leidet unter ihrem autoritären Führungsstil. Als die Kanadierin verpasst, ihr US-Visum zu verlängern, bleibt ihr nur eine Möglichkeit, um weiterhin in New York arbeiten zu können: Sie muss einen Amerikaner heiraten. Kurzerhand erklärt sie Andrew zu ihrem Verlobten. Dieser weigert sich zunächst, an dem Vorhaben teilzunehmen. Doch als Margaret ihm verspricht, ihn bei der Veröffentlichung seines Buches zu unterstützen, stimmt Andrew schließlich zu. Die Einwanderungsbehörde wird jedoch misstrauisch.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Datingshow

Acht Nerds treffen auf acht Beautys: Wer taucht vollständig in die Welt des anderen ein? Die Beauty-Nerd-Paare treten auf Koh Samui (Thailand) gegeneinander an. Nur wer echten Teamgeist zeigt, kann das Siegertreppchen erreichen: Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Welches Paar meistert die lustigen Herausforderungen und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?