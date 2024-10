Wolfsland, Marie fängt Feuer, ... TV-Tipps am Donnerstag

In "Wolfsland" (Das Erste) stellt ein Anruf das Leben der Ermittler Delbrück und Schulz auf den Kopf. In "Marie fängt Feuer" (ZDF) muss ein verheerender Waldbrand eingedämmt werden. Außerdem testet Jörg Pilawa beim "1% Quiz" (Sat.1) das Wissen der Deutschen.

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: In der Schlinge, Krimi

Die Ermittler Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und "Butsch" Schulz (Götz Schubert) stehen vor einem raffinierten Gegner, der entschlossen ist, Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große) in Verruf zu bringen, die Beziehung zwischen Butsch und Anne zu zerstören und das Vertrauen zwischen den beiden Kommissaren nachhaltig zu erschüttern. Alles nimmt seinen Lauf mit einem Anruf, den Viola während ihres Joggens erhält. Ein Anruf, der laut Butsch direkt aus der Hölle zu kommen scheint. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnt Butsch noch nichts davon. Ein großes Problem, denn hinter dem Anruf steckt niemand Geringeres als Jenni Meißner alias Brad (Valery Tscheplanowa), die lang gesuchte Anführerin einer Mafia-Gruppe, die Viola und Butsch schon lange beschäftigt.

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Hitzewelle, Familienfilm

Marie hat die Aufgabe, ihr Feuerwehrteam auf einen möglichen Waldbrand vorzubereiten. Seit Wochen leiden alle unter der intensiven Hitze, und der dringend benötigte Regen bleibt aus. Als das Feuer schließlich ausbricht, muss die Feuerwehr schnell reagieren. Unterstützung erhalten sie dabei von einem Experten für Brandschutz aus Kalifornien. Trotz der Bemühungen, die Flammen zu bekämpfen, wird klar, dass die Lage ernster ist als erwartet. Nur ein Gegenfeuer scheint eine Lösung zu bieten.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa stellt das Wissen der Deutschen auf die Probe: Wie schlagen sich die 100 Studiokandidaten im Vergleich zum Rest des Landes? Die Grundlage dafür bilden repräsentative Umfragen. Wer es schafft, die finale Frage zu lösen, deren richtige Antwort durchschnittlich nur 1% der Bevölkerung kennt, kann einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro erzielen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

Volle Gesangsleistung in den Battles von "The Voice Of Germany": Welcher Teilnehmer beeindruckt im direkten Duell seinen Coach am meisten? Wer zeigt im Duett seine volle Stärke? Und gelingt es vielleicht allen Mitgliedern eines Battles, in die nächste Runde der Team-Fights zu kommen, was zur Folge hätte, dass eine andere Paarung komplett "The Voice of Germany" verlassen muss?

20:15 Uhr, VOX, The Commuter, Thriller

Der Versicherungsvertreter Michael McCauley (Liam Neeson) pendelt täglich von einem ruhigen Vorort nach Manhattan. Doch eines Abends nimmt sein Alltag eine dramatische Wendung: Eine Fremde spricht ihn an und zieht ihn in ein gefährliches Spiel. Plötzlich sieht sich Michael nicht nur selbst, sondern auch die anderen Passagiere und seine Familie in großer Gefahr.