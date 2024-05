Blind ermittelt, Lena Lorenz, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Blind ermittelt: Tod im Palais": Alexander Haller (Philipp Hochmair, l.), Niko (Andreas Guenther, r.) und Seminarleiter Wimmer (Martin Feifel, M.). (hub/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 06:00 Uhr

In "Blind ermittelt: Tod im Palais" (Das Erste) wird ein Priesteranwärter ermordet. Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) sorgt sich um eine alkoholabhängige Schwangere. Außerdem geht Familie Griswold in "Vacation" (kabel eins) auf eine turbulente Reise durch die USA.

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Tod im Palais, Krimi

Über den Dächern von Wien wird die Leiche eines Priesteranwärters gefunden. Der Tote ist ein Schützling des angesehenen Seminarleiters Wimmer (Martin Feifel). Die erste Spur führt den blinden Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) und seinen Gefährten Niko (Andreas Guenther) in das Adelspalais der Brohnsteins, die dort einen angesagten Technoclub betreiben. Ein Plan des Kellergewölbes, den der Tote angefertigt hat, weckt das Interesse der Ermittler ebenso wie das merkwürdige Verhalten der Brohnstein-Brüder: Johannes (Johannes Zirner) und Felix (Hannes Wegener) möchten ihre Schwester Fanny (Martina Ebm), eine bekannte Konzert-Cellistin, vor Befragungen abschirmen.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Flaschenkind, Heimatdrama

Lena Lorenz (Judith Hoersch) betreut die hochschwangere Bianca Leitner (Eva Bay). Diese scheint beruflich und privat unter Druck zu stehen. Die Hebamme bekommt einen Hinweis, Bianca habe ein ernstes Alkoholproblem. Lena ist skeptisch, denn Biancas Ex-Freund Jonas Neumüller (Christian Löber) behauptet das, während Selma Asare (Vanessa Rottenburg), Biancas enge Mitarbeiterin, zunächst keinen Verdacht hegt. Doch immer öfter beobachtet sie, wie überfordert Bianca zu sein scheint. Lena sorgt sich zunehmend um das Baby.

20:15 Uhr, kabel eins, Vacation – Wir sind die Griswolds, Komödie

Rusty Griswold (Ed Helms) schwelgt in Kindheitserinnerungen. Mit seinen Eltern hat er früher einen Trip zum Freizeitpark Walley World unternommen. 30 Jahre später möchte er mit seiner Frau und den Kindern diese für ihn einmalige Urlaubsreise wiederholen. Auf dem Weg dorthin ereignen sich jedoch einige kleine und große Katastrophen.

20:15 Uhr, VOX, Pixels, Sci-Fi-Action

Im Jahr 1982 wurde eine Raumsonde ins Weltall geschickt, um eine Nachricht des Friedens an außerirdische Lebewesen zu senden. Unglücklicherweise wird diese von den Aliens gegenteilig verstanden und sie greifen die Erde in Form von Videospielcharakteren an. Die einzige Hoffnung sind die Arcade-Champions Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) und Eddie Plant (Peter Dinklage). Diese müssen ihre Expertise nutzen, um die Aliens zu besiegen.

20:15 Uhr, 3Sat, Mordkommission Königswinkel: Liebe bis über den Tod, Krimi

Die Polizeiinspektion Füssen liegt im sogenannten "Königswinkel". Julia Bachleitner (Lavinia Wilson), Hauptkommissarin für die Mordkommission, sieht sich mit einem ermordeten Lokaljournalisten konfrontiert. Zusammen mit Hauptkommissar Thomas Stark (Vladimir Burlakov), der zuvor drei Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen hatte, nimmt sie die Ermittlungen auf. Julia soll ein Auge auf Thomas haben, denn die Kollegen glauben nicht an seine Unschuld. Der ermordete Journalist hatte an einer brisanten Geschichte über die im Allgäu tätige italienische Mafia recherchiert.