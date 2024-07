Kroatien-Krimi, Die Bergretter, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid": Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat, l.) und ihr Kollege Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) sind am Ort des Geschehens. (hub/spot)

04.07.2024

Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) fordert ein makabrer Leichenfund die Kommissare. Joko Winterscheidt erforscht in "The World's Most Dangerous Show" (ProSieben) die Herausforderungen des Klimawandels.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid, Krimi

Eine teilweise verweste Leiche im roten Kleid stellt Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und ihr Team in Split vor ein komplexes Rätsel: Das Opfer war bereits seit mindestens einer Woche tot, bevor es aus großer Höhe von einem Felsen geworfen wurde. Nicht nur der Zustand des Körpers, sondern auch die Identität des Opfers machen den Fall besonders: Es handelt sich um einen jungen Mann. Für den örtlichen Polizeichef Mikec (Thomas Dehler) steht fest, dass es sich nicht um einen Einheimischen handeln kann.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show, Doku

In "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" konfrontiert sich Joko Winterscheidt mit den drängenden Problemen unserer Zeit und verzweifelt an der Weltlage. Diesmal jedoch nicht in einer Unterhaltungsshow, sondern in einer sechsteiligen Dokumentation. Der Entertainer untersucht die allgegenwärtigen Auswirkungen der Klimakatastrophe und ihre Ursachen. Auf seiner Reise begegnet Joko Menschen, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen und ihm neuen Mut geben.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Ausgesetzt, Heimatserie

Ein tödlicher Unfall aus der Vergangenheit holt zwei Freunde ein und bringt sie in große Gefahr. Ein Jahr nach dem tragischen Ereignis kehrt Eventmanager Björn Müller (Philip Birnstiel) an den Ort zurück, an dem er und sein Freund und Geschäftspartner Philipp Wolf (Martin Bruchmann) nach einer durchfeierten Nacht einen Familienvater überfahren und Fahrerflucht begangen haben – mit schwerwiegenden Konsequenzen.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Musik-Quiz

Das Musik-Quiz kehrt nach fast 25 Jahren mit Original-Moderator Matthias Opdenhövel zurück. Es wird farbenfroh. Es wird laut. Es wird eine Feier. Drei Promi-Duos hören ganz genau hin: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer kann die meisten Songs im Schnelldurchlauf erraten und wer anhand nur eines Instruments? Am Ende gewinnt ein Zuschauer aus dem Block des Sieger-Duos bis zu 25.000 Euro.

20:15 Uhr, VOX, Illuminati, Verschwörungsthriller

Wieder einmal steht Professor Robert Langdon (Tom Hanks) vor einem tödlichen Rätsel: Der Symbolforscher wird in den Vatikan gerufen, um die Entführung von vier ranghohen Kardinälen aufzuklären. Der Entführer hat in einer Videobotschaft angekündigt, jeden der Kirchenmänner am folgenden Abend zu jeder vollen Stunde öffentlich hinzurichten. Alles deutet darauf hin, dass die Geheimorganisation der Illuminaten die Papstwahl sabotieren will. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Vittoria Vetra (Ayelet Zurer) begibt er sich auf eine rasante Verfolgungsjagd durch Rom.