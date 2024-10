Joko Winterscheidt: Vom TV-Star zum erfolgreichen Investor

Joko Winterscheidt, bekannt aus Formaten wie „Joko & Klaas gegen ProSieben“, hat sich in den letzten Jahren als erfolgreicher Unternehmer und Investor etabliert. Was viele nicht wissen: Joko ist längst über die Rolle des TV-Entertainers hinausgewachsen und setzt auf ein wachsendes Portfolio an nachhaltigen und innovativen Investitionen. Sein Weg zeigt, dass sich Mut und das Erkennen von Trends lohnen – und das nicht nur für Promis.

Business-Mindset und Eigeninitiative

Von nichts kommt nichts – das gilt nicht nur für Promis wie Joko, sondern für jeden von uns. Ein Business-Mindset ist entscheidend, um finanziellen Erfolg zu erzielen. Ob du ein Hobby mit attraktiven Gewinnchancen betreibst oder deine Freizeit nutzt, um dein Wissen über neue Trends oder Märkte zu erweitern: Wer aktiv etwas unternimmt, kann langfristig große Erfolge feiern. Auch das Eingehen von überschaubaren Risiken gehört dazu und der Einsatz von überschaubaren Summen kann sich lohnen. Man muss dabei nicht wie Vegas Matt zum Poker Star avancieren. Obwohl solche Beispiele zeigen, wie Prominente das Glücksspiel nutzen, um beträchtliche Summen zu gewinnen und ihren Ruf zu festigen. Sei es beim Spiel oder bei Investitionen, wer nicht wagt, gewinnt auch nicht. Natürlich sollte man informiert und kontrolliert an die Sache herangehen. Joko beispielsweise hat früh begonnen, seine Freizeit und Ressourcen in unternehmerische Projekte zu investieren. Genau dieser Fokus auf Weiterentwicklung und Diversifikation führt bei ihm und vielen anderen Prominenten zu großen Gewinnen.

Von Schokolade bis E-Bikes

Joko Winterscheidt ist schon seit langem in der Start-up-Szene aktiv und scheut sich nicht, in Projekte mit sozialem Mehrwert zu investieren. Eines seiner erfolgreichsten Unternehmen ist Jokolade, ein Fairtrade-Schokoladenunternehmen, das Winterscheidt mitbegründet hat. Die Idee: Faire Schokolade in den Mainstream zu bringen und auf die Missstände in der Kakao-Industrie aufmerksam zu machen.

Doch das ist längst nicht alles. Schon vor Jahren gründete Joko gemeinsam mit Andy Weinzierl das E-Bike-Start-up Sushi Bikes. Mit bezahlbaren, minimalistischen E-Bikes für den urbanen Raum trifft das Unternehmen den Nerv der Zeit.

Was wir von Joko Winterscheidt lernen können, ist die Bedeutung der Diversifikation. Während viele Menschen ihre Ersparnisse auf klassische Anlagen wie Aktien oder Immobilien beschränken, setzt Joko auf eine breite Streuung seiner Investments. Er investiert in Start-ups aus verschiedenen Bereichen – von nachhaltiger Mobilität über faire Lebensmittel bis hin zu Technologie. Das minimiert das Risiko und sorgt für eine stabile Rendite, selbst wenn nicht jedes Projekt ein Erfolg wird.

Ein weiterer Faktor für seinen Erfolg: Joko investiert nicht nur Geld, sondern auch seine Zeit und sein Gesicht als Markenbotschafter. Sein Promi-Status verleiht den Marken zusätzliche Aufmerksamkeit, was gerade in der Startphase entscheidend sein kann. So maximiert er den Erfolg seiner Investments durch kluge Marketingstrategien.

Fußball Promis als Investoren – Neuer und Kollegen

Auch einige deutsche Fußballstars sind schon lange erfolgreich auf den Geschmack gekommen, wenn es um Investments geht. Manuel Neuer hat seine Karriere über den Sport hinaus erweitert und sich als Investor einen Namen gemacht. Einer seiner jüngsten Coups ist seine Beteiligung am Fitness-Start-up VAHA, das interaktive Fitnessspiegel entwickelt. Zusätzlich hat Neuer in das Start-up VoteBase investiert. Philipp Lahm, konnte er sich mit seiner Firma Sixtus ein solides Standbein aufbauen. Mario Götze investiert schon seit 2017 in verschiedene Start-ups, darunter das Berliner Dental-Start-up PlusDental und das Smoothie-Unternehmen Vejo.

Erfolgreiche Prominente zeigen, dass Investieren nicht nur etwas für Profis ist. Mit der richtigen Strategie und einem Gespür für Trends kann jeder sein Geld erfolgreich anlegen – und das Beste dabei: Es macht sogar Spaß!