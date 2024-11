Für immer Sommer, SOKO Leipzig, ... TV-Tipps am Freitag

Eine Polizistin will in "Für immer Sommer: Enthüllungen" (Das Erste) heimlich den Unfalltod ihres Vaters untersuchen. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird eine Umweltschützerin tot aufgefunden. Außerdem muss Gerard Butler in "Olympus Has Fallen" (RTLzwei) den US-Präsidenten.

20:15 Uhr, Das Erste, Für immer Sommer: Enthüllungen, Krimireihe

Polizistin Sophie Maibach (Anke Retzlaff) ist weiterhin im Rahmen eines deutsch-spanischen Austauschprogramms bei der Guardia Civil auf Teneriffa tätig. Neben ihrer Unterstützung für ihren Kollegen Álvaro Krupp Casado (Félix Herzog) bei Fällen mit deutschsprachigen Touristen und Einwohnern verfolgt die junge Beamtin heimlich ein persönliches Ziel: Sie möchte die Wahrheit über den Unfalltod ihres Vaters (Michael Roll) vor fünf Jahren ans Licht bringen. Um die Schließung der Akte zu verhindern, sucht Sophie auf eigene Faust nach neuen Beweisen.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Tod in der Königsheide, Krimiserie

Die Leiche der früheren Erzieherin und Umweltaktivistin Helene Linden (Gabi Herz) wird in einer Erdgrube im Naturschutzgebiet Königsheide entdeckt. Am Fundort finden die Ermittler auffällige Kreppbänder an den Bäumen und eine Kinderpuppe. Helene geriet regelmäßig in Konflikte mit Menschen, die den Wald verschmutzten, dort illegale Partys feierten oder Müll ablagerten. Während Mavi (Aybi Era) den Spuren der Kreppbänder folgt, stößt sie auf den Schauplatz einer verlassenen illegalen Feier.

20:15 Uhr, RTLzwei, Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr, Actionthriller

Mike Banning (Gerard Butler), ein Secret-Service-Agent und Leibwächter des Präsidenten (Aaron Eckhart), wird nach dem tödlichen Unfall der First Lady ins Finanzministerium versetzt. Als eine Konferenz zwischen den USA und Südkorea im Weißen Haus von nordkoreanischen Terroristen gestürmt wird, sieht Banning die Gelegenheit, sich zu beweisen. Ohne zu zögern, stürzt er sich in die Mission, das Leben des Präsidenten zu retten, und begibt sich dabei in höchste Gefahr.

20:15 Uhr, kabel eins, The Dark Knight Rises, Superhelden-Drama

Der gefährliche Terrorist Bane (Tom Hardy) plant, Gotham City in ein Zentrum von Chaos und Angst zu verwandeln. Die Polizei steht dem Schrecken machtlos gegenüber, und Anarchie breitet sich aus. Bruce Wayne erkennt, dass nur Batman (Christian Bale) die Stadt retten kann. Er nimmt seine Rolle als Dunkler Ritter erneut auf und stellt sich Bane in einem entscheidenden Kampf. Wird es ihm gelingen, Gotham zu befreien?

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Caspar, Krimiserie

Jan (Marco Girnth) wird zu einem Mordfall gerufen und macht eine erschütternde Entdeckung: Das Opfer ist Caspar Lesch (Konrad Singer), der Freund von Leni (Caroline Scholze). Was zunächst wie ein missglückter Einbruch aussieht, entpuppt sich als gestellter Tatort. Während der Ermittlungen wird Lenis Alibi hinterfragt. Sie war zur Tatzeit bei einem Interview mit Bodo Schwanhäuser (Alexander Hörbe), der verdächtigt wird, ein Mädchenhändlerring zu leiten, den Leni aufzudecken versucht.