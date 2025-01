Levi Strauss, Die Chefin, ... TV-Tipps am Freitag

"Levi Strauss und der Stoff der Träume": Noch arbeitet der junge Levi (Vincent Redetzki) für seinen älteren Halbbruder. (hub/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 06:01 Uhr

"Levi Strauss und der Stoff der Träume" (Das Erste) erzählt von der Erfindung der Blue Jeans. Die "Chefin" (ZDF) muss den Mord mit einer Gaspistole aufklären und bei RTL steigt das Promi-Special von "Ninja Warrior Germany".

20:15 Uhr, Das Erste, Levi Strauss und der Stoff der Träume, Drama-Miniserie

Der junge Levi Strauss (Vincent Redetzki) verlässt seine Heimat im oberfränkischen Buttenheim, um in Amerika ein neues Leben aufzubauen und seinen Traum zu verwirklichen. Gemeinsam mit seiner Schwester Fanny (Amy Benkenstein) reist er nach New York, wo seine älteren Halbbrüder bereits als erfolgreiche Textilhändler tätig sind. Auf der Überfahrt trifft er Jacob Davis (Anton von Lucke), einen Schneider aus Riga, der ihm vom Goldrausch in Kalifornien und den dortigen Möglichkeiten erzählt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Neues Leben, Krimiserie

Ein Schuss aus einer Gaspistole hat die Halsschlagader der 19-jährigen Anja Strate (Laila Marie Noëlle Padotzke) getroffen und sie sofort getötet. In ihrem Rucksack entdeckt das Team von Vera Lanz (Katharina Böhm) 9000 Euro und Spuren von Ketamin. Der Verdacht bestätigt sich: Anja war als Drogenkurierin tätig. Als Fingerabdrücke auf dem Rucksack identifiziert werden, wird der Fall für Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter) persönlich, da seine Mutter Sabrina (Christina Hecke) Verbindungen zu Anja hatte.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Promi-Special, Sportshow

Beim Ninja Warrior Promi-Special treten 12 Prominente in drei Teams an, um Geld für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" im Rahmen des Spendenmarathons zu sammeln. Ob Team Buschi, Team Köppi oder Team Wonti – wer wird an der Endlosen Himmelsleiter triumphieren und das höchste Spendenergebnis erzielen? Mit dabei sind unter anderem Sven Hannawald, Christine Theiss, Filip Pavlovic, Fabian Hambüchen, Philipp Boy, Vincent Gross, Mike Heiter, Martin Schmitt, Marcel Nguyen und Mona Stevens.

20:15 Uhr, RTLzwei, Hangover, Komödie

Zwei Tage vor seiner Hochzeit feiert Doug (Justin Bartha) mit seinen Freunden Stu (Ed Helms), Phil (Bradley Cooper) und seinem zukünftigen Schwager Alan (Zach Galifianakis) eine ausgelassene Junggesellenparty. Doch am Morgen danach ist Doug verschwunden, und keiner kann sich an die Ereignisse der vergangenen Nacht erinnern. Stu, Phil und Alan müssen sich mit Kater und vielen offenen Fragen auf die Suche machen: Wem gehört das Baby? Warum ist ein Tiger im Badezimmer? Wieso fehlt ein Zahn? Und vor allem: Wo ist Doug?

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Lady Schneider, Krimiserie

Nach einem nächtlichen Einbruch in ihre Villa ist die 85-jährige "Lady Schneider" (Marie Anne Fliegel) verschwunden, während ihr Enkel Felix (Adrian Topol) tot im Foyer liegt. Die Ermittler der SOKO setzen alles daran, die herzkranke Seniorin zu finden, und konzentrieren sich auf drei Verdächtige: ihren Butler, ihren Pfleger und den Zwillingsbruder des toten Enkels. Der Entführer schweigt. Geht es allein um Geld, oder steckt mehr hinter dem Verbrechen?