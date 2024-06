Das Kindermädchen, Le Mans 66, ... TV-Tipps am Freitag

"Das Kindermädchen: Mission Italien": Henni (Saskia Vester, r.) versteht sich gut mit Luisa (Laila-Marie Padotzke). (hub/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 06:01 Uhr

Saskia Vester verschlägt es als "Kindermädchen" (Das Erste) nach Italien. Christian Bale und Matt Damon sind in "Le Mans 66" (ProSieben) im Geschwindigkeitsrausch. Außerdem untersucht die "Chefin" (ZDF) den Mord an einer jungen Reiterin.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Kindermädchen: Mission Italien, Komödie

Henni (Saskia Vester) steigt voller Vorfreude in Apulien aus dem Überlandbus von München nach Bari. Ihr neuer Auftrag führt die erfahrene Nanny zu einer deutschen Auswandererfamilie mit zwei Teenagern. Rosa Westphal (Clelia Sarto) und ihr Mann Benno (Janek Rieke) betreiben eine idyllische Olivenfarm und setzen große Hoffnungen in die erfahrene Erzieherin. Doch Henni wundert sich, warum die kluge Einser-Schülerin Luisa (Laila Padotzke) und der musikalisch talentierte, aber sensible Julian (Marlon Heidel) überhaupt Aufsicht brauchen – zumal die Familie finanziell offenbar in Schwierigkeiten steckt.

20:15 Uhr, ProSieben, Le Mans 66 – Gegen jede Chance, Rennfahrerdrama

Im Jahr 1966 in Le Mans beschließt der Fahrzeugentwickler Carroll Shelby (Matt Damon) entgegen aller Warnungen, mit dem temperamentvollen Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale) zusammenzuarbeiten. Ihr Ziel ist es, trotz aller Widrigkeiten und schlechten Prognosen, das berühmte Rennen in Le Mans zu gewinnen und Ferrari zu besiegen. Der Wettstreit um den Sieg ist hart und fordert ihnen alles ab.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Kaltblütig, Krimiserie

Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team werden in einen malerischen Wald nahe München gerufen. Dort wurde die 17-jährige Reiterin Brit Stadler bei einem Ausritt erschossen. Ihre Freundin Rieke Berger (Greta Bohacek), die mit ihr unterwegs war, ist spurlos verschwunden. Wurde sie womöglich vom Schützen entführt? Die Ermittlungen führen zu einem nahe gelegenen Reiterhof, auf dem die beiden Mädchen viel Zeit verbracht haben.

20:15 Uhr, Sat.1, Stars in der Manege, Zirkus

Leuchtende Lichter, funkelnde Augen und beeindruckende Darbietungen – Zirkusdirektor Jörg Pilawa lädt erneut zahlreiche Prominente in die Manege des Münchner Circus Krone, um das Publikum mit spektakulären Auftritten zu begeistern. Wie souverän wird Henning Baum den Pfahl für die menschliche Pyramide meistern? Schafft Susan Sideropoulos den Balanceakt auf der wackelnden Leiter? Und wie schlägt sich Rúrik Gíslason in der Duo-Akrobatik?

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Spurlos über Bord, Krimiserie

René Schilling (David Rott) recherchiert für seinen True-Crime-Podcast den Fall des verschwundenen Zahnarztes Hammersfahr. Kurz darauf wird nur noch Schillings leeres Kanu auf einem See gefunden. Laut seiner Redakteurin Frizzi Berger (Katia Fellin) sollte der Podcast eingestellt werden, da Schilling gegenüber Frau Hammersfahr (Marie Rönnebeck) übergriffig geworden sei. Doch bald zeigt sich, dass Frizzi nicht die ganze Wahrheit erzählt und Schilling einen anderen Plan verfolgte.