Helix, Dune, Murmel Mania, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Helix": Teamleiterin Hoettger (Helene Grass, l.), Staatssekretärin Dr. Karlström (Mina Tander, M.) und Personenschützerin Helen Schilling (Svenja Jung, r.) sind enttäuscht über den Stand der Ermittlungen. (cg/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 06:01 Uhr

Der Genforschungs-Thriller "Helix" (Das Erste) startet mit dem Mord an einem hohen Politiker. Gerard Butler sucht im Weltuntergangsdrama "Greenland" (VOX) seine Familie. Bei der "Murmel Mania" (RTL) spielen Promis für den guten Zweck um 50.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Helix, Thriller

Helen Schilling (Svenja Jung), Personenschützerin beim BKA, ist bei einem Pressetermin für den Schutz des Wirtschafts- und Umweltministers Richard Bauer (Hannes Jaenicke) verantwortlich. Doch als Bauer vor laufenden Kameras einen Anfall erleidet und stirbt, wird schnell klar, dass es kein natürlicher Tod war. Während die Ermittlungen voranschreiten, wird Helen in eine gefährliche Verschwörung verwickelt, bei der es um Machtkämpfe in der Gen-Forschung und die Frage nach deren ethischen Grenzen geht.

20:15 Uhr, VOX, Greenland, Thriller

Ein riesiger Komet droht, die Erde zu zerstören. Nur eine begrenzte Anzahl von Menschen darf an einer Rettungsmission teilnehmen, darunter die Garrity-Familie. Auf dem Weg zum Evakuierungsort erfahren sie jedoch, dass der Name ihres kranken Sohnes versehentlich auf die Liste gesetzt wurde, weshalb er nicht mitdürfen soll. Zu allem Überfluss wird die Familie am Flugplatz auseinandergerissen, und Vater John (Gerard Butler) landet allein im Flugzeug. Er verlässt es in letzter Sekunde, um in einer Welt im Chaos nach seiner Frau und seinem Kind zu suchen.

20:15 Uhr, Sat.1, Murmel Mania, Spielshow

Es wird wieder spannend: Die Murmeln rollen durch enge Kurven und riskante Schanzen. Moderiert von Mirja Boes und kommentiert von Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld, treten Prominente in einem actionreichen Murmelspiel-Cup gegeneinander an. Wer meistert die ausgefallenen Bahnen und sichert seinem Publikumsblock das Preisgeld?

20:15 Uhr, kabel eins, Dune, Sci-Fi

Im Jahr 10191 hängt das Überleben der Menschheit von einer wertvollen Substanz namens Spice ab, die ausschließlich auf einem extrem gefährlichen Planeten existiert. Der junge Paul Atreides muss sich auf eine gefährliche Mission begeben, bei der alles auf dem Spiel steht.

20:15 Uhr, ZDF, Der Palast: Flucht nach vorn, Familiendramaserie

Nach der vernichtenden Kritik der Presse wirft Kolberg (Benno Fürmann) das Handtuch, und der Palast steht ohne Intendant da. Regina (Jeanette Hain) muss zudem eine Lösung für ihre privaten Probleme finden. Lukas (Lukas Brandl) freut sich über sein neues Engagement, doch Regina kann ihre Schwangerschaft, von der nur Barkeeper Martin (Benjamin Sadler) weiß, nicht länger ignorieren. Sie zögert, Lukas unter Druck zu setzen, was ihn enttäuscht und ihm in die Arme von Karla (Taynara Silva-Wolf) treibt.