Lass dich überwachen!, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Lass dich überwachen!": Moderator Jan Böhmermann. (cg/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 06:00 Uhr

Jan Böhmermann ist mit seiner Show "Lass dich überwachen!" (ZDF) zurück. In "In einem Land, das es nicht mehr gibt" (Das Erste) gelangt ein ostdeutsches Model zu großer Bekanntheit. Bei "The Taste" (Sat.1) müssen die Kandidaten mit Wein, Zitrusfrüchten und Milchprodukten zaubern.

20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show

"Achtet darauf, was ihr online tut! Wir sehen alles – und wir sind bereit, ohne Skrupel die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen zu gestalten", warnt Moderator Jan Böhmermann. In der Show selbst wird jedoch nicht belehrt, sondern mit unterhaltsamen Studioaktionen, spektakulären Einspielfilmen und großartigen, unerwarteten Gewinnen überrascht.

20:15 Uhr, Das Erste, In einem Land, das es nicht mehr gibt, Drama

Im Sommer 1989 wird Suzie (Marlene Burow) kurz vor dem Abitur von der Schule verwiesen. Statt zu studieren, muss sie nun in der sozialistischen Produktion arbeiten. Ein zufällig geschossenes Foto öffnet ihr jedoch die Türen zur glamourösen Modewelt von "VHB Exquisit" und dem Modemagazin "SIBYLLE". Suzie taucht in eine Welt voller Freiheit ein, die sie sich immer erträumt hat – doch dieser neue Lebensweg verlangt auch Opfer.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Alina Meissner-Bebrout, bekannt für ihre moderne und kreative Küche im Ulmer Restaurant "Bebraud", einer ehemaligen Metzgerei, bringt frischen Wind in die Show. Die Gewinnerin des Young Chef Award 2023 und Trägerin eines Michelin-Sterns seit 2024 fordert die Teams und Coaches bei "The Taste" heraus: Sie erwartet eine perfekte Balance aus Säure auf einem Löffel, zubereitet mit Zutaten wie Wein, Zitrusfrüchten, Essigen und Milchprodukten.

20:15 Uhr, kabel eins, Prometheus – Dunkle Zeichen, Sci-Fi-Horror

Ende des 21. Jahrhunderts erreicht das Forschungsschiff "Prometheus" den weit entfernten Mond LV-223. Expeditionsleiterin Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) hatte eine Höhlenmalerei aus der Steinzeit entdeckt, die eine Sternenkarte zeigt und auf der ganzen Welt in antiken Relikten auftaucht. Shaw interpretiert die Konstellation als Einladung von riesenhaften, humanoiden Wesen, die sie für die Schöpfer der Menschheit hält. Doch auf LV-223 warten düstere und erschütternde Wahrheiten auf das Team.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! Deutsche Meisterschaft der Steuergeldverschwendung, Empörungscomedy

Steuergeldverschwendung gibt es in ganz Deutschland – aber welches Bundesland ist dabei besonders "kreativ"? Zehn Bundesländer haben es ins große Finale des Wettbewerbs geschafft. Nun liegt es an den Zuschauern zu entscheiden, welches Bundesland den Titel "Deutscher Meister der Steuergeldverschwendung 2023" verdient.