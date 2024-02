2 Freunde, Das große Promibacken, ... TV-Tipps am Mittwoch

"2 Freunde": Patrick (Justus von Dohnányi, l.) und Malte (Ulrich Matthes) loten aus, was von ihrer Freundschaft noch übrig ist. (cg/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 06:01 Uhr

In "2 Freunde" (Das Erste) testen zwei ungleiche Männer die Grenzen ihrer Freundschaft. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) sind XXL-Pralinen gefragt. Außerdem ermittelt die "SOKO Wien" (ZDF), als eine Escortdame erdrosselt wird.

20:15 Uhr, Das Erste, 2 Freunde, Drama

Nach einigen Jahren treffen die langjährigen Freunde Patrick (Justus von Dohnányi) und Malte (Ulrich Matthes) unerwartet wieder aufeinander. Patrick erscheint unangekündigt bei Maltes Wohnmobil, welches sich an einer abgelegenen Steilküste an der Ostsee befindet, in einem Gebiet ohne menschliche Anwesenheit. Ein Konzert einer Band, in der Patricks Sohn Vincent, der eigentlich Maltes leiblicher Sohn ist, spielen soll, findet am Abend in der Nähe statt. Patrick mahnt Malte an ihr Versprechen, dass Malte sich Vincent nicht zu erkennen geben soll. Vincent darf nicht wissen, dass Patrick nicht sein echter Vater ist. Doch eine unerwartete Entdeckung führt dazu, dass Patrick seine Haltung überdenkt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In dieser Episode stellen sich die sechs prominenten Teilnehmer der Herausforderung, herzhafte Gebäcke zu kreieren, die auf den ersten Blick süßen Leckereien ähneln. Die Palette reicht von Shiitake-gefüllten Franzbrötchen bis hin zu herzhaften Hefeschnecken mit Schnittlauch. Für die technische Herausforderung erwartet Christian Hümbs von den Teilnehmern die perfekte Zubereitung eines "Cronut", einer Kombination aus Croissant und Donut. Im großen Finale wetteifern die Prominenten dann mit extravaganten XXL-Pralinen um die Aufmerksamkeit.

20:15 Uhr, ZDF, SOKO Wien: Der große Mitsch, Krimiserie

Michael Holzner (Thomas Mraz), auch Mitsch genannt, befindet sich in einer schwierigen Lage. In seiner wegen finanzieller Nöte häufig fremdvermieteten Wohnung wird eine junge Frau, die für eine Escortdame gehalten wird, tot aufgefunden. Zudem gerät Pascal (Nick Romeo Reimann), der Freund seiner Tochter Antonia (Paula Nocker), ins Visier der Ermittler, da er kurz vor dem Mord bei der Toten gesehen wurde und eine Beziehung mit ihr zu haben schien. Trotz der Umstände setzt Mitsch sein Vertrauen in Pascals Unschuld und versteckt ihn bei seiner Freundin Bea (Rebecca Immanuel).

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Schutzengel, Krimi

Nach einem Einbruch muss Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) feststellen, dass sein für eine Kreuzfahrt mit Anna Springer (Rita Russek) gespartes Geld gestohlen wurde. Seine Bemühungen, Hilfe vom Einbruchsdezernat zu bekommen, bleiben erfolglos. Kriminalkommissar Overbeck (Roland Jankowsky) findet sich ebenfalls in einer misslichen Lage wieder, als er zufällig einen Raubüberfall beobachtet und eingreift.

20:15 Uhr, kabel eins, Barry Seal – Only in America, Thriller

In den frühen 1980er-Jahren ist Barry Seal (Tom Cruise) nicht nur der jüngste Pilot bei der Fluggesellschaft TWA, sondern auch ein begnadeter Flieger und Abenteurer, der stets auf der Suche nach zusätzlichem Einkommen ist, um seine Familie zu unterstützen. Seine Auftraggeber sind sowohl der US-Geheimdienst CIA als auch ein südamerikanisches Drogenkartell. Seine Aufgaben reichen von Aufklärungsfotos in Südamerika bis hin zum Abwerfen von Drogen über den USA. Die Situation verschärft sich, als Barry seinem ungeschickten Schwager JB (Caleb Landry Jones) einen Gefallen tut und ihm eine Stelle verschafft.