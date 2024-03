Geplanter Eingriff in Mailand Tumor im Herzen entfernt: Flavio Briatore meldet sich nach OP zu Wort

Flavio Briatore Mitte Dezember des vergangenen Jahres in Rom. (dr/spot)

SpotOn News | 30.03.2024, 09:40 Uhr

Erfolgreicher Eingriff am Herzen von Flavio Briatore. Der ehemalige Formel-1-Teamchef musste sich einen gutartigen Tumor entfernen lassen. Nach einer minimalinvasiven Operation konnte Briatore die Klinik bereits wieder verlassen. Jetzt appelliert er an seine Fans: Geht zu Check-ups!

Große Sorge um den ehemaligen Formel-1-Chef Flavio Briatore (73). Wie der Vater von Heidi Klums (50) Tochter Leni Klum (19) via Instagram bekannt gab, musste er sich aufgrund eines Tumors im Herzen operieren lassen. Das erzählte er in einer ausführlichen und emotionalen Videobotschaft. Es habe sich dabei um eine geplante Operation gehandelt. Zuvor sei er bei einem Routine-Check gewesen, bei dem man den gutartigen Tumor im Herzen entdeckt habe. Mithilfe eines minimalinvasiven und endoskopischen Eingriffs sei dieser entfernt worden. Briatore selbst spricht von einem "vollen Erfolg".

Nach der OP habe er insgesamt zehn Tage in der Klinik bleiben müssen und sei deswegen zuletzt nicht in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Das Team im Mailänder Krankenhaus bezeichnete er als "genial". Seine Familie und seine Freunde seien zuletzt an seiner Seite gewesen und hätten ihn in der Klinik besucht. Explizit nannte er dabei seinen Sohn, der bei ihm in der Klinik in Mailand gewesen sei. Ob auch Leni Klum informiert war und Briatore beistand, ist bislang nicht bekannt.

Flavio Briatore ruft zu Vorsorgeuntersuchungen auf

In dem Video appellierte Briatore auch an seine Follower, sich regelmäßig untersuchen zu lassen, um mögliche Erkrankungen früh erkennen zu können. Er selbst habe sich vor zwei Jahren zuletzt checken lassen, damals habe er noch keinen Tumor gehabt. Briatore musste sich bereits im Jahr 2006 einen Tumor entfernen lassen. Damals wurde bei einer Vorsorgeuntersuchung in den USA eine bösartige Wucherung an seiner linken Niere entdeckt. Im Anschluss an die Diagnose wurde er in Rom erfolgreich operiert.

Flavio Briatore wurde vor allem aufgrund seiner Teamchef-Tätigkeit für Formel-1-Rennställe bekannt. Unter anderem war er in den 90er-Jahren der Boss des Team Benetton und führte dort Michael Schumacher (55) zu dessen ersten beiden WM-Titeln. Briatore, der unter anderem auch mit dem Supermodel Naomi Campbell (53) liiert war, und Heidi Klum trennten sich bereits während Heidi mit Leni schwanger war. Später wurde Leni Klum vom späteren Ehemann von Heidi Klum, der Musiker Seal (61), adoptiert. Im Jahr 2008 heiratete Briatore die Italienerin Elisabetta Gregoraci (44), mit der er einen Sohn aus dem Jahr 2010 hat.